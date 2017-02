Repatriado cuerpo de joven estadounidense estrangulada en Bocas del Toro

Escrito por Redacción Web en 09 Febrero 2017 . Publicado en Nacionales

EFE El cuerpo de la estadounidense Catherine M. Johannet, hallado el domingo en una isla del Caribe de Panamá, fue repatriado a EE.UU., informó hoy el ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, que confirmó las versiones de prensa según las cuales la joven fue estrangulada.

"No he leído la necropsia, pero es lo que ha salido públicamente y abiertamente sobre ese tema", respondió este jueves Bethancourt a los periodistas, al ser consultado sobre las versiones de la prensa local que indican que la joven, de 23 años, fue estrangulada con su propio vestido de baño y recibió un fuerte golpe en la nuca.

El ministro, que informó este jueves que ayer fue repatriado el cuerpo de Johannet, denegó ofrecer más detalles de la investigación para no propiciar que "el caso se caiga por un animo de la inmediatez de la noticia". "No hay hermetismo, sino que no podemos interferir en la investigación" añadió el ministro panameño, en declaraciones a los periodistas al término de un acto oficial en la Universidad de Panamá. Johannet estaba de vacaciones en Panamá y fue vista por última vez el pasado jueves 2 de febrero, cuando se dirigía de excursión a Isla Bastimentos, y su cuerpo fue encontrado tres días después en un sendero boscoso de esta paradisiaca isla de Bocas del Toro. El caso ha generado consternación en la provincia de Bocas del Toro, al que pertenecen varias islas paradisíacas, incluida Bastimentos.

La Embajada de Estados Unidos indicó el lunes pasado que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles) colaboró con las autoridades locales en la búsqueda de la joven, cuyos familiares llegaron ese mismo día a Bocas del Toro y fueron recibidos por distintas autoridades panameñas. El pasado 7 de febrero el cuerpo fue retirado por familiares de la morgue en Bocas del Toro, para realizar su traslado en un avión del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá hacia el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, también conocido como aeropuerto de Albrook, en la capital panameña.