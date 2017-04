Prostitutas de Panamá denuncian un nuevo caso de abuso y maltrato policial

Escrito por Redacción Web en 05 Abril 2017 . Publicado en Nacionales

EFE | La asociación Mujeres con Dignidad y Derechos de Panamá (MDDP) denunció hoy que una de sus dirigentes fue "detenida arbitrariamente, golpeada y privada de su libertad" junto a otras dos mujeres cuando ejercían la prostitución en una céntrica plaza de la capital. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 1 de abril cuando la secretaria de la junta directiva de MDDP, Irina Ceballos, trabajaba junto a dos compañeras en una esquina de la Plaza 5 de Mayo y fueron supuestamente asaltadas violentamente e insultadas por varios agentes, según un comunicado.

El incidente se dio cuando los policías "requieren a las compañeras que abandonaran el lugar en el que se encontraban, sin causa justificada", apunta, por lo que al cuestionarles detienen a una "ilegalmente" y "las otras dos son sometidas a una persecución a pie". "Cuando el agente sacó el gas (pimienta), yo corrí porque no quería que me lo tirara.

En ese momento fue que el agente me correteó y me pateó en el pie para que me cayera, al pararme me arrojó contra un auto, me detuvo y me llevó a empujones hacia la subestación (de policía)", explicó Ceballos, citada en el comunicado. Detalla que dentro de la estación policial de San Miguel continuaron los maltratos, se les roció con gas pimienta dentro de una celda, se les negó el uso del servicio sanitario, al uso del teléfono para llamar a su abogado y a una los policías la acusaron de robarle un teléfono móvil a un agentes mientras estaba detenida.

Luego de acusarlas de "alteración del orden público" tuvieron que pagar 15 dólares de multa cada una impuestas por la autoridad judicial de turno en la corregiduría de Calidonia. Según MDDP, en Panamá no es ilegal el trabajo sexual, pero el Código Penal sí contempla como delito el proxenetismo y establece penas de cuatro a seis años de cárcel para quien lo ejerza. "Hacemos responsable por la integridad física de todas ellas al Estado de Panamá y exigimos una rápida investigación para que no quede impune este nuevo atropello de la policía", indicó el gremio de trabajadoras sexuales.

Según MDDP, que nació en 2009 y está adscrita a la Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales (RLTS), la eclosión económica de Panamá de los últimos años ha provocado un aumento de la prostitución en el país. La asociación denuncia desde hace varios años que Panamá es el país de Centroamérica donde las trabajadores sexuales se sienten más desprotegidas y son vulnerables a los abusos policiales. La policía no ha hecho ningún comentario sobre esta denuncia.

