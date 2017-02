Procuradora Porcell rinde informe de gestión 2016 y niega tener presión política

Escrito por Redacción Web en 05 Febrero 2017 . Publicado en Nacionales

"A Kenia Porcell nadie la manda, se le caracteriza la Independencia, autonomía en la toma de decisiones, en este período", dijo la Procurado de la Nación este 5 de febrero al presentar el informe de Gestión del 2016.

"Presiones políticas: no recibo presión política, si hay intento de presionar por otros intereses que no es de políticos", aseguró y agregó en Panamá que no hay acuerdo por caso Odebrecht, y lo que dijo fue por transparencia, ya que a su despacho llegaron los abogados de la compañía.

Sobre el caso de Caso Vernon Ramos indicó que la investigación está abierta y no hay constancia fehaciente del cuerpo del señor. Seguimos investigando" aseguró. Manifestó que a su llegada, la investigación ya salía del MP y se tiene que establecer una teoría del caso, y podría ser el eslabón de otro.

"El hallazgo de los denominados papeles y la forma de cómo se cometieron delitos por una firma se investigará hasta las últimas consecuencias", aseveró.

Junto a 3,679 funcionarios que laboran en las 11 sedes del Ministerio Público, ubicadas en las 10 provincias y comarcas, la Procuradora General de la Nación, pone de manifiesto la responsabilidad constitucional y legal con la que se persiguieron los delitos, respetando las garantías fundamentale, manifiesta el informe.

Además, asegura que las 128,761 denuncias que entraron para ser investigadas durante el año en referencia, se recibieron y se tramitaron bajo los valores institucionales asumidos por su administración de honestidad, transparencia, independencia, objetividad y justicia.

Informe: http://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/multimedia/2017/02/Informe-de-Gesti%C3%B3n-2016-Ministerio-P%C3%BAblico-de-Panam%C3%A1.pdf