Presidente Varela habla de reformas a la CSS y de ldaan

Escrito por Redacción Web en 02 Enero 2017 . Publicado en Nacionales

EFE | El presidente panameño, Juan Carlos Varela, habló hoy de la necesidad de reformas en la Caja del Seguro Social (CSS) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), dos entes muy criticados por la baja calidad de los servicios que ofrecen.

En el caso del IDAAN, Varela anunció en un discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), que a partir del 1 de marzo próximo se reforzará "la gerencia administrativa con una empresa asesora", de la que no dio detalles. Se formará además "una unidad especial de construcción en el IDAAN cuya gestión será respaldada por la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública", y se dotará al ente "de una nueva estructura legal y operativa que garantice su operación como una empresa pública modelo y eficiente". En el caso de la CSS, Varela se limitó a señalar que "resulta imperativo replantear el modelo de gestión" del organismo, envuelto generalmente en críticas y polémicas por su administración.

El pasado 22 de diciembre Estivenson Girón renunció a la dirección de la CSS a partir del 31 de diciembre, en medio de fuertes críticas a su gestión. Girón indicó entonces a periodistas que su renuncia de debió principalmente a diferencias con el contralor general de Panamá, Federico Humbert, en cuanto a los procesos de compra de medicamentos para la institución.

"Yo no puedo estar sacrificando a 3,4 millones de panameños que necesitan salud y requieren medicamentos por trámites burocráticos, atrasos, porque la Contraloría no actúa con la diligencia que debiera", expresó. Varela dijo este lunes que su Administración tiene "el reto de avanzar con la implementación de los resultados del diálogo para la coordinación efectiva entre el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, junto con una nueva Ley de Compra de Medicamentos que permita las compras coordinadas para el Sistema de Salud Pública". "Resulta imperativo replantear el modelo de gestión de la Caja del Seguro Social. Quiero dejar claro que respetaremos su autonomía pero no vamos a depender sólo de la designación de sus directores. Desde el Ejecutivo estaremos muy pendientes del cumplimiento de las metas de la Caja del Seguro Social para garantizar su fortalecimiento y sostenibilidad", añadió. Una nueva forma de concebir y administrar las empresas que en Panamá ofrecen servicios públicos como transporte, agua, recolección de desechos y la salud es un planteamiento de varios sectores, incluida la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura panameña (CCIAP). En el caso del CSS, el presidente de la CCIAP, Jorge García, dijo en una entrevista con Acan-Efe el pasado 22 de diciembre que "hay que separar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) en una institución dedicada y especializada en el sistema de pensiones, y que otra institución se encargue de la seguridad social y del servicio médico". "No hay forma de que un solo gerente pueda manejar esas dos cosas (...) hemos propuesto en un sin número de ocasiones, reformar por completo la estructura administrativa de la Caja", señaló García.