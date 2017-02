Presentan plan de mitigación de inundaciones en la cuenca de Juan Díaz

Escrito por Redacción Web en 02 Febrero 2017 . Publicado en Nacionales

Las medidas de mitigación de inundaciones en el área de Juan Díaz, requieren una inversión de 50 millones de dólares, indicó la vicealdesa capitalina, Raisa Banfiled durante , el Foro Internacional por Día Mundial de Humedales al presentar el Estudio integral de inundaciones en Cuenca de Juan Díaz.

Los cincuenta millones se invertirían en infraestructura, creación de lagunas de inundación, parque lineal y otras estructuras que no se han aplicado antes, ya que por lo habitual es canalizar el agua, rellenar el río y desviar el río quitándolo del proyecto, explicó Banfiled.

Pronto se dará una licitación pública para hacer una intervención en estas zonas más vulnerables, para así devolver la población los niveles de riesgo con una lluvia ordinaria. “Actualmente en 15 minutos de lluvia el agua puede llegar al pecho y eso no debe ser”, indicó

“Los humedales son parte de lo que somos y Panamá estando a nivel del mar no se puede concebir de una ciudad expuesta a la fuerza de los océanos y los ríos sin la protección natural de estas zonas.

Banfield explicó que los humedales debido a su biodiversidad han servido de incubadora a la fauna marina y 7 de cada 10 especies de cielo o tierra han estado en algún momento de su vida como protección.

Pese a las herramientas de protección, como la ley que declara como zona protegida la bahía de Panamá, mantiene la amenaza el desarrollo fruto de una buena economía la cual genera proyectos y logística, conectadas al aeropuerto, genera que el desarrollo vaya hacia esa zona.

Pero ya se han levantado las alertas de áreas que no deben ser desarrolladas para que formen parte integral de un proyecto. “Desarrollo no es lo que se construye, sino también lo que se protege, para que no se dañe lo que se construye y que no afecte la vida de las personas”, señaló.

Los nuevos desarrollos sobre humedales en el sector de Juan Díaz han implicado un nivel más alto sobre el establecido, poniendo en riesgo la vida de los pobladores antiguamente establecidos.

“Se deben implementar medidas de contrapeso para mantener un desarrollo equilibrad que contemple el espacio del agua, manglares y humedales”, dijo

Sobre los planes de mitigación de inundaciones han sido desarrollados para ciudad Radial y Juan Díaz, con el apoyo de Instituto Hidráulico de Cantabria, El Banco de Desarrollo Interamericano, Cooperación Holandesa y Wetlands, a base de un estudio de vulnerabilidad y los espacios que se debían recuperar para el cauce del río Juan Díaz tuviera espacios de desahogos y que no coincidiera con lugares habitados.

La Vicealcaldesa señaló que al consultor se le solicitó evaluar los niveles de aporte a la concentración de agua de las obras de los últimos 20 años debido a los rellenos, datos que les permitieron reunirse con los promotores para que “compensen” el daño al área de humedales.

Hasta el 2016, Panamá ha perdido el 68% de sus manglares desde la época precolombina hasta nuestros días, según la Fundación Talking Oceans de Colombia, la Universidad de York, Reino Unido y el Smithsonian en Panamá.

Darys Araúz Somoza

