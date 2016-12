Porcell: Ministerio Público está jugando su rol en el caso Odebrecht

Escrito por Redacción Web en 23 Diciembre 2016 . Publicado en Nacionales

La Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, declaró a Telemetro que el Ministerio Público está llevando a cabo varias investigaciones que guardan relación con contrataciones con la empresa Odebrecht. "Se está malinformando, se dice que el MP no ha hecho investigaciones, si las tiene y hace varios meses hemos podido recolectar datos".

"Estas asistencias internacionesles son confidenciales, hemos respetado la ley y muchos resultados que se están dando en otros países son gracias a Panamá, el MP está jugando su rol", agregó Porcell.

La Procuradora aclaró la la labor del MP público en este caso. "Las relaciones contractuales de Odebrecht con el ejecutivo de este o anteriores gobiernos es otro punto, nosotros vemos la existencia o no de la comisión de un delito y la reparación del daño. "En estos momentos estamos hablando de una reparación del daño que oscila aproximadamente los 59 millones de dólares siendo así ya tenemos en alguna medida un monto definido y lo prudente sería ver de que manera se recupera esa lesión patrimonial que requiere la población panameña porque es parte del dinero público".

"Mis actos han demostrado que soy totalmente independiente, es una falta de respeto señalar que no lo soy, No sigo indicaciones de nadie, nadie manda en el MP que no sea la aplicación exacta de la ley", sentenció la Procuradora de la Nación sobre las acusaciones en su contra.