‘Por favor tengan cuidado al momento de abordar un taxi’

Escrito por Redacción Web en 10 Enero 2017 . Publicado en Nacionales

ML | La semana pasada, la periodista Mirna González, que se desempeña como directora de Relaciones Públicas de la Lotería Nacional de Beneficencia escribió en su cuenta de Facebook, lo que denominó como “una pesadilla”, al ser víctima de un secuestro exprés a bordo de un taxi:“Como a eso de las 7:30 de la noche tomé un taxi en el área de Paitilla, seguidamente se subió otro sujeto, que se pasó para la parte de atrás y me dijo: “esto es un robo”.

Luego los tipos me amenazaron con cuchillos sino cooperaba, me revisaron toda la cartera y me sustrajeron las tarjetas y exigieron que les diera el pin de estas, porque estaban buscando a una mujer que supuestamente le había robado a su jefe X cantidad de dinero y X cantidad de droga y necesitaban corroborar si había sido yo. Viví casi una hora atrapada en ese taxi bajo la amenaza de muerte de los dos sujetos (Un panameño y un colombiano).

Sin contar que la parte más dramática, fue el momento en que los tipos me dijeron: “Te salvas que andamos apurados porque si no te podíamos utilizar para otra cosa”…. Luego del episodio de terror los sujetos, al comprobar que yo no era la supuesta mujer que andaban buscando, me dejaron en una calle oscura”.