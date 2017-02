Piden una comisión internacional para investigar a Odebrecht en Panamá

Escrito por Redacción Web en 13 Febrero 2017 . Publicado en Nacionales

EFE | Organizaciones civiles recogen firmas en Panamá para pedir una comisión internacional amparada por la ONU que investigue los sobornos de brasileña Odebrecht en el país, una propuesta que ya fue planteada por un exdiplomático panameño dados "los vaivenes de la Justicia" local.

"La Justicia panameña no está en capacidad de investigar estos delitos sin una asistencia internacional", argumentó hoy a Acan-Efe una de las impulsoras de la iniciativa, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Por Justicia. Según la activista, el Órgano Judicial de Panamá no puede afrontar la investigación de los sobornos de la constructora brasileña porque es "demasiado compleja" y porque no cuenta con el respaldo de la sociedad panameña.

"Nuestros sistemas de Justicia no están funcionando porque todos los partidos políticos y todas las instituciones están involucrados en este sistema de corrupción", añadió Castillo. Según las organizaciones civiles, la recogida de firmas físicas comenzará este mismo lunes en la sede de un sindicato panameño, en la capital, pero desde el pasado fin de semana está activa en el portal "change.org" bajo el título "Alto a la impunidad en Panamá".

Las asociaciones civiles, agrupadas en la Asamblea de Asociación Ciudadana, exigen también la auditoría de todas las obras ejecutadas por Odebrecht en Panamá, donde es la principal contratista del Estado con proyectos que suman más de 9.000 millones de dólares. También piden la aprobación de "normas claras de transparencia en el financiamiento de los partidos y campañas políticas", según la solicitud que aparece en el portal web. "En el caso de Guatemala y Honduras, la comisión tuvo mucho éxito. En Guatemala, consiguieron derrocar al Gobierno (de Otto Pérez Molina). Sabemos que aquí no va a ser fácil, que va a haber mucha oposición, pero es la única solución", afirmó Castillo.

La creación de una comisión internacional ya fue planteada en octubre pasado por el abogado y exembajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Guillermo Cochez, ante "los constantes vaivenes de la Justicia", "Eso se ha retomado ahora con el apoyo de la sociedad civil y de la procuradora" general de Panamá, Kenia Porcell, aseguró este lunes Cochez a Acan-Efe, y añadió que cree conveniente que el ente internacional inicie su andadura con el caso Odebrecht. En un escrito enviado a Acan-Efe en octubre pasado, Cochez argumentaba que proponía el ente internacional porque en el marco de las investigaciones por supuesta corrupción, la Justicia local ha cometido una serie de desatinos que la han desacreditado ante la opinión pública, "sobre todo en los casos de alto perfil donde hay políticos de por medio".

También defendía que la actuación de un fiscal extranjero es "el atributo principal" de una comisión de esas características. El caso del pago de 59 millones de dólares en sobornos de Odebrecht en Panamá, según un informe estadounidense, se suma a una espiral de denuncias de corrupción centradas en la gestión del pasado gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) autoexiliado en EE.UU. y pedido en extradición por un caso de escuchas ilegales, una de la cerca de una decena de causas penales abiertas en su contra.

La información estadounidense centró el pago de los sobornos en el período de Martinelli y dos de sus hijos están entre 17 investigados por el caso, aunque varios sectores políticos y civiles exigen que en Panamá se indague la actuación de la constructora desde que llegó al país, alrededor de 2007. El jueves pasado el exministro consejero de la Presidencia Ramón Fonseca Mora, socio fundador del bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo papales de Panamá, acusó al presidente panameño, Juan Carlos Varela, de haber recibido "donaciones" de Odebrecht, algo que el mandatario negó tajantemente. Fonseca Mora y Jürgen Mossack está detenidos desde el jueves pasado por su supuesta vinculación con la trama Lava Jato de Brasil. Varela, que aclaró que las contribuciones de campaña no son sobornos, publicó el viernes una parte de su lista de sus donantes en el 2014, y se espera que este lunes difunda el resto.