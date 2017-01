Periodistas no pierden la esperanza de que GESE sea excluido de la Lista Clinton

Escrito por Roberto E. Robinson en 04 Enero 2017 . Publicado en Nacionales



Preocupación, algunos resignados, porque creen que la suerte ya está echada, pero la gran mayoría de los colaboradores de los diarios panameños El Siglo y La Estrella de Panamá albergan la esperanza que estos medios sigan operando.

Y es que a las doce medianoche del próximo 5 de enero es la fecha límite para que los dos diarios del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE), operen en nuestro país, debido al vencimiento de la licencia de funcionamiento que otorgó una oficina del Tesoro de Estados Unidos, tras la inclusión de estas compañías y otras del empresario Abdul Waked, en mayo pasado, en la denominada Lista Clinton y señalado por el supuesto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. “Los periódicos no son objeto de investigación, esperamos que haya una salida a esto, no tenemos un plan B, no hay justificación para que estemos en esa lista, hay una gran incertidumbre”, afirmó Eduardo Quirós, presidente de GESE.

“Éramos 305, pero hemos reducido a 250, ya se ha hecho un daño a las empresas”. Quirós insinuó que se trataría de mantener las plataformas digitales de los diarios, pero “aún no definimos eso”. El directivo reafirmó que le pagarán las prestaciones económicas a los 250 trabajadores (liquidaciones). Luis E. Carles, ministro de Trabajo, aseguró que tiene muchas expectativas de que la licencia de operaciones para GESE se pueda extender.

La Cámara de Comercio de Chiriquí expresó su preocupación por la “clara injerencia extranjera que rompe con los principios internacionales de justicia”.

“Pero nadie sin pruebas, nadie sin un juicio justo debe permitir que se le expropie y eso sentaría un mal precedente. Estamos con la frente en alto”, afirmó Gerardo Berroa, director de La Estrella. Por su parte, el profesor de periodismo, René Hernández, se encadenó ayer en la servidumbre frente a la residencia del embajador de EE.UU., John Feeley, en solidaridad de los trabajadores de GESE.

Presionar la venta de los diarios para supuestamente salvarlos es en realidad es una expropiacion disimulada y lo mas vergonzoso es que el gobierno panameño complace al gobierno de EE.UU. con su acto arbitrario.

El embajador, creo que está más preocupado que nosotros, pues en su curriculum va a llevar el gran logro del cierre de 2 medios y eso no será nada halagador como diplomático y por eso, él quiere obligar a que se vendan.

