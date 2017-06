"No recibimos garantías económicas de China para terminar relación con Taiwán” Escrito por James Aparicio. 21 Junio 2017 Publicado en Nacionales



WASHINGTON | El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, aseguró el miércoles en Washington, en una conferencia dictada en el Diálogo Interamericano (The Dialogue Leadership for the Americas), que la decisión de establecer relaciones diplomáticas con China Popular y romperlas con Taiwán fue un acto soberano donde no hubo acuerdos económicos bajo la mesa.

"Puedo decir abiertamente, que no recibimos garantías económicas de China para terminar la relación con Taiwán", indicó. Taiwán ha mostrado su indignación y su sorpresa por la decisión del gobierno de Varela, en un momento en que las relaciones entre Panamá y Taipei se encontraban en su más alto nivel de cooperación.

Varela defendió el giro de la política exterior panameña hacia China y Taiwán como un acto soberano de su país.

Decisión de Panamá

"Taiwán ha sido un buen amigo de Panamá y espero que podamos continuar con la amistad. Sin embargo, esta es una decisión política de Panamá", explicó Varela. Sin embargo, recordó que China es el país con mayor población en el mundo y el segundo mayor usuario del Canal.

Sobre la crisis política de Venezuela insistió en la necesidad de un diálogo, la libertad de los presos políticos y el respeto al calendario electoral y sus resultados.

Empero, advirtió que "cuando un presidente ordena a los militares confrontar a la población a diario, no le hace bien a la democracia".

“Para mi, salvar vidas es la prioridad. Venezuela debe mantener las elecciones y liberar a los prisioneros políticos", advirtió el mandatario.

Precio del kilo

Durante la conferencia de una hora, donde hubo preguntas del casi un centenar de intelectuales y analistas políticos vinculados al Diálogo Interamericano, Varela confirmó las preocupaciones comunes de Panamá y Estados Unidos sobre el aumento de la producción de drogas en la región y el impacto de la paz en los grupos criminales de Colombia.

Advirtió que un kilo de cocaína cuesta $2,000 en Panamá y en Europa hasta $8000, lo que hace atractivo el criminal negocio y el uso del país como ruta para el transporte. Aseguró que para Panamá, "llevar desarrollo económico, crecimiento y estabilidad en el Triángulo Norte es un desafío que compartimos con Estados Unidos".

El Triangulo Norte son Guatemala, El Salvador y Honduras, los tres países centroamericanos afectados por el fenómeno de las Maras.

Por otro lado, destacó que espera que la educación panameña sea totalmente bilingüe en 5 a 6 años, y que los negocios del Canal, que alcanzan entre 12 y 14 billones de dólares sigan en crecimiento. "Vamos a enviar a 10,000 profesores panameños a EE.UU. a estudiar inglés porque ya sean chinos, de EE.UU. u otros países, el inglés es el idioma para comunicarnos", precisó. Varela cumplirá hoy su cuarto día de la gira oficial a EE.UU. que concluirá el viernes.

"Panamá será un caso de estudio en la lucha contra la corrupción", Varela

En Panamá, 110 pandillas criminales se disputan el control de las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa. "Hemos bajado la tasa de homicidios en un 45% desde que hemos estado en la presidencia", reiteró el mandatario. Además dijo que "Panamá será un caso de estudio en la lucha contra la corrupción", haciendo alusión indirecta a las investigaciones por el presunto enriquecimiento ilícito, abuso de poder y malos manejos en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.

La agenda del presidente en Washington

ML | El lunes se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y luego con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. El martes habló ante empresarios de las principales empresas norteamericanas en el The Economic Club of Washington D.C. y los Secretarios y Directores del Departamento de Estado, Tesoro y Seguridad. Se entrevistó con el director de la DEA y antes de regresar a Panamá tiene previsto encuentros con líderes de comités de relaciones exteriores, del Congreso y el Senado, y con la líder demócrata del Congreso, Nancy Pelosi.

