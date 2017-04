Negocio "Offshore cayó el 40% en Panamá según defensa de Mossack Fonseca

Escrito por Redacción Web en 30 Marzo 2017 . Publicado en Nacionales

EFE | El negocio de las sociedades "offshore" en Panamá sufrió una disminución del 40 % en el último año y el principal beneficiario de ese descenso es Miami, indicó hoy la defensa del bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo de los papeles de Panamá.

"La industria está siendo seriamente afectada por los ataques que el país está sufriendo de organizaciones internacionales que, lo hemos dicho una y mil veces, realmente lo que quieren es el mercado que nosotros tenemos", dijo el abogado Jorge Hernán Rubio, del equipo de defensa del despacho panameño. Rubio denunció en rueda de prensa que el centro financiero de Miami se está aprovechando de que "estén matando la gallinita de los huevos de oro de Panamá" y que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) no exige los mismos estándares de transparencia a todos los países, ya que Estados Unidos y Reino Unido "hacen lo mismo que hace Panamá o más".

"Si bien no se han eliminado en Panamá las acciones al portador per se, sí se ha establecido la inmovilización de las mismas, yo quisiera saber si en Delaware (EE.UU) se inmovilizan las acciones al portador o se siguen vendiendo de una manera libre", se preguntó retóricamente el abogado. En 2015, se crearon un total de 26.865 sociedades anónimas en el país, mientras que en 2016 la cifra disminuyó hasta los 18.593, según datos del Registro Público recogidos hoy por La Estrella de Panamá.

El próximo lunes se cumple un año desde que un centenar de medios de comunicación revelaron que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de Mossack Fonseca para crear sociedades "offshore" en distintos paraísos fiscales y supuestamente evadir impuestos. El escándalo de los papeles de Panamá desató todo un vendaval de críticas contra el país y su primera consecuencia fue la decisión de Francia de volver a incluir a la nación centroamericana en su lista de paraísos fiscales. El abogado señaló que uno de los principales "afectados" por el descenso del negocio de servicios financieros "offshore" es el propio bufete Mossack Fonseca, cuyos socios principales, Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, se encuentran detenidos provisionalmente por su implicación en la trama de corrupción brasileña conocida como Lava Jato.

"Un efecto de lo que está pasando es la muerte civil de la firma Mossack Fonseca (...) A pesar de que sus dueños están detenidos, la firma ha seguido funcionando pero de una forma reducida y ha tenido que liquidar a una gran cantidad de personal", indicó Rubio, que se acaba de incorporar al equipo de defensa del despacho. El Ministerio Público de Panamá acusó el pasado 9 de febrero a los dos socios del despacho y a dos trabajadores de la firma, Edison Teano y María Mercedes Riaño, de ser una "organización criminal" que ayudaba a lavar dinero a través de sociedades "offshore" en el caso Lava Jato.

"En el espejo de Mossack Fonseca debemos vernos todos los abogados que en un momento determinado vendemos sociedades anónimas", sostuvo Rubio, que volvió a denunciar que la detención provisional decretada contra sus clientes no está justificada porque, a su parecer, no existe riesgo de fuga ni riesgo de destrucción de pruebas. "¿Qué diferencia hace en esa investigación tenerlos detenidos hoy? Es quizá como hace ISIS tener como trofeo una cabeza cortada de alguien y exhibirla a la OCDE para que no nos presione más", añadió el abogado.