MP pide a los padres estar pendientes de las interacciones de sus hijos con desconocidos en redes sociales

ML | Estar pendientes de las redes sociales que poseen sus hijos y de la información que envían o reciben a través de sus celulares y computadores, son algunas de las recomendaciones que ofrece el Ministerio Público a los padres de familia para evitar que sus hijos sean víctimas de los explotadores sexuales y de otros hechos delictivos.



El fiscal Coordinador de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, Francisco Marcos-Hermoso manifestó que es necesario que los padres comprendan que la tecnología si no es bien utilizada, se puede convertir en un arma en contra de un menor de edad.



Explicó que así como sus hijos pueden recibir información- a petición de una persona que puede estar al otro lado de la red- también pueden enviar material que puede ser perjudicial para ellos.



Marcos-Hermoso detalló que cuando se comparte una imagen por las redes sociales, esta pertenece a todo el que pueda acceder a ella, y aunque se le dé de baja, alguien la pudo haber capturado para poder cometer una extorsión.



Afirmó que los padres deben prestarle a sus hijos la debida atención para que exista una cercanía, que les permita hablar y contar si son víctimas del delito por medio de agresores en redes sociales, y así se puedan colocar las debidas denuncias en el Ministerio Público, entidad que está realizando las investigaciones y dando con los responsables.



El fiscal coordinador informó que no solo son víctimas de este tipo de extorsión los niños, sino también hay adultos, los cuales han suministrado información personal a través de redes sociales, y al ser entregada le es difícil reclamar y por vergüenza de ser expuesto, acceden a lo que se está pidiendo los victimarios.



Datos relevantes



Entre los delitos sexuales que se ejecutan en las redes sociales está el grooming, que es practicado por adultos que se hacen pasar por menores de edad, y se ganan la confianza del niño o niña a quienes piden que les envíen fotos o videos con contenido sexual. Estos citan a su víctima que descubre en ese momento que no es una persona de su edad. El menor de edad puede sufrir por parte del adulto acoso, violación y hasta secuestro.



En el sexting, se solicitan fotos o videos con contenido sexual, y una vez enviado el material es distribuido por parte de la persona que lo recibió, perdiendo el afectado el control de las vistas.

Foto: EFE

