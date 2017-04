Monseñor Ulloa "Te invito a que en esta pascua camines con la Iglesia"

Escrito por Redacción Web en 16 Abril 2017 . Publicado en Nacionales

ML | Hasta el día de hoy el Espíritu de Cristo resucitado toca el corazón de todo hombre que entra al sepulcro y se da cuenta de que la verdadera felicidad radica en el Reino de Jesús que lleva a ser radicales en el servicio, la austeridad y la fraternidad.

Te invito a que en esta pascua camines con la Iglesia que siempre da testimonio de su Señor resucitado. Lánzate a la aventura de conocer más a Jesús, déjate seducir por su fuerza arrolladora de amor y entrega. Sin que te des cuenta te impregnarás de la pasión de Jesús por el Reino de su Padre. Tu vida cambiará, como se la cambió a los primeros cristianos, como se la ha cambiado a tantos a lo largo de la historia y como me la cambió a mí.

Yo sólo puedo decirte que Jesucristo está vivo, yo doy testimonio de ello, no encuentro otra fuerza que pueda mover mi vida, que la fuerza vivificadora del Resucitado. Desde que he descubierto a Jesús en mi vida, aun con las dificultades propias de mi debilidad, pecado y limitaciones, experimento siempre una alegría profunda, indescriptible, que nada antes me había dado; es la alegría sobrenatural que acompañará siempre a sus discípulos y que se expresa de manera especialísima en estos cincuenta días de pascua