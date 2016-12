Monseñor Ulloa invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad

Escrito por Redacción Web en 24 Diciembre 2016 . Publicado en Nacionales

El Arzobispo Metropolitano y Presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta envió un mensaje explicando que la navidad es evocación y celebración de un acontecimiento único e irrepetible.

"Dios se hace uno de nosotros, se hace carne, y habita humano entre la humanidad. Es un hecho tan único como irrepetible. Se puede no tener fe cristiana y no dar crédito al acontecimiento. Pero si somos creyentes en el Evangelio, eso es lo que celebramos", aseguró Ulloa.

Monseñor indicó que esta sociedad en la que vivimos está marcada por las apariencias más que por las realidades, por lo que se debe tener claro que no hay Navidad sin encarnación. No hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin hermanos. No hay Navidad sin compromiso por la justicia y la paz. No hay Navidad sin oración. No hay Navidad sin buenas noticias para los pobres.

Ulloa hace una invitación ha reflexionar porque "se requiere pasar de la Navidad del "¿qué me pongo?" a la del "¿qué puedo dar?". De la Navidad del "¿qué comemos?" a la del "¿quiénes tienen hambre cerca de aquí?".

Agregó que la Navidad nos invita a movilizarnos a encontrar a Jesús Niño en aquellos que más lo necesitan, para hacernos más cercanos y más solidarios con todos, sin exclusión de nadie.

Concluyó su mensaje deseando a todos que "el Niño Jesús, el Dios con nosotros, nos haga experimentar la gracia de la verdadera y auténtica Navidad, para que podamos volver a nacer, nacer a lo más grande, nacer para Dios".