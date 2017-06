Ministerio de Obras Públicas apuesta por el mantenimiento y la inversión Escrito por Redacción Web. 20 Junio 2017 Publicado en Nacionales

El Ministerio de Obras Públicos, presentó la mañana de este 20 de junio el informe de los tres años de gestión de la institución en conferencia de prensa, en donde el ministro Ramón Arosemena y la viceministra Marietta Jaén puntualizaron los cuatro ejes principales en los que basó su estrategia de trabajo.



La inversión de los cuatro ejes totalizan los B/.1,529 millones en donde se contemplan: proyectos de inversión; construcción y mantenimiento de puentes vehiculares y peatonales; Programa Trabajando por Tu Barrio para el mantenimiento y reparación de vías; y la canalización y dragado en ríos y quebradas.





Por su parte Arosemena, resaltó que en administraciones pasadas el gobierno se ha enfocado en construir y no en darle mantenimiento a las obras realizadas, resaltando que actualmente el ministerio ha destinado 123 millones para mantenimiento. En cuanto a las reparaciones efectuadas al puente de Las Américas, indicó que inicialmente el proyecto costaría unos 80 millones, sin embargo al finalizar el mismo terminó costando 92 millones.



También se reveló que la institución destinó unos 30 millones de dólares para la compra de equipo.



Dentro del presupuesto inicial también se incluye la puesta en marcha de la asistencia técnica a la gerencia del cuarto puerto sobre el Canal de Panamá, a un costo de B/17.79 millones, en donde seis empresas fueron precalificadas para su construcción.



Corredor Panamá Norte



Otro de los temas tocados fue el avance del proyecto “Corredor Panamá Norte” popularmente conocido como el corredor de los pobres, el cual presenta un avance del 20%, en donde se proyecta invertir 96 millones de dólares al finalizar. El proyecto además de la carretera contará con ciclovía y aceras de tres metros de ancho.



Se contempla que la ciclovía abarcará ocho kilómetros de los diez del corredor, la cual terminaría en donde se espera construir el proyecto futuro “Parque Panamá Norte” según indica la viceministra.



Las obras presentan un avance lento debido a la cantidad de invasores que presenta el área, población que sobrepasa los 300 precaristas como reveló Arosemena.



“Hay un factor social en el corredor pero nosotros creemos que con este proyecto va a mejorar las condiciones sociales, recordemos que donde no hay inversión, no hay progreso” agregó Jaén.



Otro de los proyectos emblemáticos citados fue el “Corredor de Playas” con el que se espera crear una nueva ruta para los viajeros el cual comprende dos tramos, el primero desde La Chorrera hasta Santa Cruz con 32.65 km y el segundo tramo desde Santa Cruz a San Carlos con 21.8 km.

Imprimir Correo electrónico