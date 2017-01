Mientras docentes son formados en el inglés, se debilita el español

Escrito por Delvin Castillo en 23 Enero 2017 . Publicado en Nacionales

Mientras docentes se forman en el idioma inglés, se debilita la asignatura de español, así lo dan a conocer las asociaciones de profesores y el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá.

Humberto Montero, dirigente de la Unidad Magisterial Libre, dijo que “se invierte en el programa Panamá Bilingüe y vemos que solo lo hacen en estas áreas a sabienda de que vamos a tener faltantes en las cátedras de español, matemática, física y química”. Para Armando Espinosa, vocero de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos de Panamá,“es necesario capacitar a los educadores en el área de inglés, pero hemos dejado en abandono nuestra lengua madre, el español, que hoy en la Universidad Nacional, la matrícula en la formación de licenciado en español es muy baja”.

La ministra de Educación, Marcela Paredes, reconoció el déficit de los docentes de esta cátedra y dijo que “increíblemente en el área científica no es solamente la debilidad, pues en el área de idiomas, sobre todo en el propio español, ya empezamos a tenerlo”. Ante esta situación, comentó que “yo creo que hay que hacer más orientación, vamos a conversar con los rectores de las universidades, necesitamos establecer mecanismos para orientar a nuestros educadores hacia las áreas donde tenemos más demanda”. Según Christian Sánchez, jefe de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, son 135 posiciones que no se han podido contratar, porque la junta de selección no encontró personas disponibles en materias como español, matemática, física, química, religión y educación especial.

ML | “Cada vez más hay una menor demanda de los estudiantes en incursionar en las áreas humanísticas, entre ellas el español”, señaló Olmedo García, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Explicó que el descenso de la matrícula durante los últimos años está entre un 8% y 10%.

“Nosotros estamos confrontando serios problemas desde el punto de vista de la formación, los informes de evaluación académica de los últimos tres años han demostrado que los estudiantes tienen dificultades de lectoescritura y eso es una herramienta clave para poder entender todo el proceso de formación de español, ya eso está mostrando un signo de un desafío que tiene la educación profesional”, dijo García. Añadió que “hoy el mundo no es solo aprender determinados códigos de lectura; el español es muy rico, tenemos problemas gramaticales, sintaxis, literatura, entonces hay que darle ese enfoque global al tema de la formación del área de español”.

El decano puntualizó que “cómo se explica que el Estado invierta $98 millones para el programa Panamá Bilingüe y no invierte un recurso en la enseñanza del español si es nuestra principal columna”.

