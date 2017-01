Meduca registró 100,000 estudiantes más en el 2016 en comparación a años anteriores

Escrito por Redacción Web en 03 Enero 2017 . Publicado en Nacionales

En relación con el año 2015, hay 100,000 estudiantes más en el año 2016 y el porcentaje de fracasos disminuye ligeramente.

Luego de haber procesado la información estadística preliminar correspondiente al año escolar 2016 en un 88% de las instalaciones educativas del país, se comprueba un incremento sustancial en la matrícula de los estudiantes del sector público en la educación primaria, premedia y media.

El departamento de Estadística del Meduca, registra al 30 de diciembre del presente año, 622,155 de estudiantes inscritos en el setor público; versus 602,020 del año 2015. En función de esta cifra, se estima que luego de computar el 100% de los datos, la matrícula del 2016 fue de unos 706,994 estudiantes es decir, más de 100,000 estudinates si se comprara con la cifra anterior.

El 93.8% de esos estudinates, se encuentran en el nivel de básica general, desglosados de la siguiente manera: 58.1% en etapa primaria, 25.7% en etapa premedia y el 16.2% restantes, es de nivel medio.

En cuanto al comportamiento de los fracasos a la fecha tabulada, el 88% de la información existen 36,612 estudiantes que no han superado las metas académicas esperadas. Esto significa que al tabular el 100% esta cifra podría estar alrededor de los 41,000 estudiantes, lo que comparado con los 38,268 del año 2015, representa un incremento absoluto de unos dos mil 700 estudiantes. Pero al relacionarlo con la matrícula de cada año, la expresión porcentual en 2016 vs 2015, tenemos un comportamiento estadísticamente menor en el último año, siendo 6.35% en 2015 vs 5.79% en 2016.

Al analizar este mismo comportamiento por nivel, tenemos que en primaria para 2015 fue de 4.95%, mientras para este mismo nivel, en 2016 bajo a 4.33%; en la premedia.

El 2015 mostró 9.62% de fracasos, mientras el 2016 en este nivel se observa un 9.32%; así mismo para el nivel medio el 2015 reflejó un 6.32% mientras que en 2016, este valor fue de 6.05%.

Estos datos deben disminuir, pasados los procesos de recuperación planificados por región educativa.