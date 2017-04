Médicos del Santo Tomás siguen en paro, gobierno dice que ya pagó al 95% de estos

Escrito por Delvin Castillo en 18 Abril 2017 . Publicado en Nacionales



Mientras que el paro de los médicos especialistas, internos y residentes del Hospital Santo Tomás (HST) toma fuerza, el ministro de Salud, Miguel Mayo, aseguró ayer que ya se ha cancelado al 95% de la planilla y que a más tardar dos días terminarán de pagar al resto.

Los galenos exigen el pago de horas extraordinarias laboradas durante el año 2016 y este 2017. Decidieron continuar con la medida de paro, que comenzó ayer a las 7:00 a.m., ya que aseguraron que hay un 20% de los doctores a quienes no se les ha cancelado el pago de las jornadas extraordinarias.

A este paro de labores se le sumaron un total de 350 médicos residentes e internos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS), como medida de respaldo. El médico residente de la CSS, Jossuet Barrios, justificó la medida “por la falta de compromiso que hubo con respecto a los pagos adeudados de los turnos de médicos residentes e internos”.

El ministro Mayo pidió a los galenos que “comiencen a laborar y que estén dispuestos a permanecer en diálogo las veces que sea necesario buscando el bienestar de los pacientes”.

Faustina Díaz Quiróz, presidenta de la Asociación Panameña de Pacientes y Parientes con Enfermedades Hematológicas, señaló que “esta medida afecta a los pacientes, porque no van a recibir la atención adecuada y aquellos que tenían cita no serán atendidos y tendrán una larga espera ya que se limitarán a urgencias, cuidados intensivos y hospitalizados”. Agregó que entienden la situación, de que no reciben sus pagos, pero siempre los más afectados son los pacientes.

Delvin Castillo

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @castillodelvin

Instagram: @castillodelvin