Los riesgos de los juegos pirotécnicos

Todos los años el Ministerio de Salud (Minsa), trata de advertir a la población de los riesgos de la manipulación de los juegos artificiales, pero aun así, siempre tenemos pacientes quemados, sobretodo, niños que, en muchas ocasiones desarrollan complicaciones permanentes que le producen limitaciones para su adecuado desarrollo. En la mayoría de los casos, estos "accidentes" son responsabilidad de los adultos y qué triste es que los padres le provoquemos lesiones a nuestros hijos. Pero para evitar esto, debemos pensar antes de comprar y manipular estos "juegos", que muchas veces, por ignorancia, los catalogamos de inocuos e inofensivos.

En la actualidad, las quemaduras por juegos pirotécnicos son motivo de consulta frecuente en esta época en los cuartos de urgencia, principalmente en la población pediátrica. Sin embargo, no hay que descartar aquellas quemaduras provocadas por líquidos calientes y por contacto con objetos calientes, sobretodo en áreas de cocina. Hay dos mecanismos a través de los cuales estos fuegos artificiales pueden comprometer la salud de las personas: - La explosión del dispositivo hace que se emita una fuerza de impacto, entre el dispositivo y muchas veces las manos de quien lo enciende. Esta fuerza puede desprender la piel, uñas, dedos e, incluso, la mano, dependiendo del tamaño del dispositivo y la cantidad de pólvora.

- La quemadura provocada por el fuego del dispositivo, llevando a complicaciones, desde el cambio de piel con cicatrices con incapacidad para mover adecuadamente la extremidad afectada, hasta la necesidad de amputar los dedos o manos; debido a la gran quemadura.

Estas complicaciones son permanentes. Una vez ocurridas, solo podemos tratar de limitar el daño. La "ilusión" de los fuegos artificiales es de minutos, las quemaduras en manos y cara, son permanentes.

Debemos pensar antes de "jugar".

La principal recomendación la prevención, es decir, no utilizar o exponer a niños a este tipo de juegos, aún cuando sean considerados "inofensivos". Cualquier situación que ponga en riesgo la salud del niño es responsabilidad de los padres o del adulto tutor. Los primeros auxilios consisten en lavar la herida con agua de la pluma por aproximadamente 20 minutos, cubrir con algo estéril o limpio y llevar al médico lo antes posible. No debemos utilizar remedios caseros como pasta de diente, café, mantequilla, aceite, hojas de plantas, etc.

El Ministerio de Salud de Panamá, recomienda lo siguiente:

- Los niños jamás deben jugar con fuegos artificiales, ni esas estrellitas llamadas "inofensivas".

- Los adultos que manipulen juegos pirotécnicos deben hacerlo en lugares abiertos, lejos de árboles y con protección ocular.

- Si es testigo de una quemadura por fuego artificial use SOLO AGUA sobre la herida y lleve al herido al centro médico más cercano. Conserve la calma.