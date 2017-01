La Nueva Joya, una costosa megaprisión que el Estado panameño usa a medias

Escrito por Reinelda Álvarez en 03 Enero 2017 . Publicado en Nacionales

Luego de 32 meses de inaugurado el centro penitenciario La Nueva Joya, se desconocen las razones por las cuales la cárcel más grande del país y una de las más modernas de Latinoamérica, diseñada y construida para albergar a 5,504 presos, solo está ocupada en un 41% (2,263 reclusos). O sea, que hay espacio para 3,241 prisioneros, pero sus celdas están vacías.

Estas cifras se desprenden de un reporte de la Dirección del Sistema Penitenciario. Según el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), que impulsó la construcción de la obra, el objetivo principal de este proyecto era reducir el hacinamiento en los penales La Joya y La Joyita y así evitar que esas estructuras se deterioren aún más. El presidente Juan C. Varela indicó que su gobierno (2014-2019) realizaría una auditoría e investigaría los costos del proyecto. Aún no se tiene el informe sobre si hubo o no irregularidades en la construcción.

La Nueva Joya, antes conocida como ‘La Gran Joya’, es una cárcel de 40 hectáreas, con 24 pabellones y 116 edificios para alojar a los reos según su grado de peligrosidad y situación procesal. Tuvo un costo de casi 170 millones de dólares.

Por este caso, Ellis Ríos, jefa de la Oficina de Derechos Humanos de los privados de libertad de la Defensoría del Pueblo, señaló que “estoy enterada que se está haciendo una clasificación de los internos en La Joya y La Joyita para luego llevarlos a La Nueva Joya, pero hace rato no han hecho traslados hacia esa área”. Panamá alberga actualmente 16,634 presos. El 60% de ellos sin condena. La cifra dobla la capacidad total de plazas de los 23 penales que hay en todo el país.

Garuz, Pérez y Guardia en La Gran Joya

ML | Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, exsecretarios del Consejo de Seguridad, y Rafael Guardia, tres exfuncionarios del Gobierno de Ricardo Martinelli, estuvieron recluidos en La Gran Joya, ubicada en Pacora desde enero de 2015. Todos enfrentan procesos por su supuesta vinculación en actos de corrupción y otros delitos.

