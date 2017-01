Jurado de Conciencia declara inocente a David Viteri

Escrito por Redacción Web en 31 Enero 2017 . Publicado en Nacionales

El exinformante de la DEA, David Viteri fue declarado inocente por un Jurado de Conciencia, este martes 31 de enero, por el delito de tentativa de homicidio en una balacera registrada el 13 de marzo de 2009 en la ciudad capital.

La audiencia liderada por ocho mujeres inició a las 3:41 a.m. de ayer 30 de enero y que terminó esta madrugada aproximadamente a las 3:40 a.m., liberando de culpa a Viteri.

El hecho del que se le culpaba se dio cuando un auto perseguóa a tres personas a borodo de otro vehículo en una balacera que se registró desde la vía Simón Bolívar y concluyó en la Avenida Balboa. Se presumió que Viteri, iba en uno de los vehículos.

La esposa del acusado, señaló que en esa fecha su esposo estaba con ella y sus hijos en Boquete, provincia de Chiriquí.

Al tener el permiso para hablar, Viteri se declaró inocente y aseguró que esta persecusión viene desde el 2006 cuando el desenmascaró ante la DEA a altos mandos de la Policía Nacional que protegían a jefes de carteles de droga de México y Colombia.

Su defensa, Daniel Ramírez señaló que la declaración de la inocencia de su defendido se debió a que no había "nada que vincularle". Agregó que no sintió la audiencia extensa, ya que no fue más de un día.