Hoy continúa la indagatoria a socios de la firma Mossack Fonseca

Darys Araúz Somoza 10 Febrero 2017

La diligencia de indagatoria a Ramón Fonseca Mora de firma Mossack - Fonseca, en la Fiscalía Especializada Anticorrupción, se suspendió cerca de las 23 horas de ayer y continúa este viernes cerca de las 9 a 10 de la mañana detalló el abogado Elías Solano, defensa de la firma cuestionada por casos de Panama Papers y Lava Jato.

Dos de los abogados y uno de los socios de la firma están bajo custodia en provisionalmente tras una diligencia simultánea y no se emitió medida cautelar, pero bajo aprehensión preventiva en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Solano afirmó a los periodistas que en materia judicial el país no soporta trabajar sin garantías y que no supuestamente se les coarta el derecho a ejercer la defensa alegando que tras cinco horas no les permitían ver el expediente.

“Nos mostraron una diligencia incoherente, coartada y que no tenía ilación que no resiste análisis jurídico”, dijo y agregó las pruebas del expediente eran copias simples tomadas de internet lo que catalogó como triste.

A cuatro personas, incluidos los socios Jurgen Mossack y Ramón Fonseca, la Fiscalía les imputo cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de dinero al vincularlo con documentos del caso Lava Jato.

Redacción: Darys Araúz Somoza

Información: Reinelda Álvarez

Foto: Eliezer Oses