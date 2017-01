Grupos desconfían en manejo del MP en caso Odebrecht

Escrito por Lucy Garcés en 03 Enero 2017 . Publicado en Nacionales

Luego que el Ministerio Público (MP) anunciara, la semana pasada, la creación de una fiscalía especial para investigar a la empresa Odebrecht, grupos de la sociedad civil desconfían que este despacho sea realmente independiente. Y es que para estos grupos, las serias denuncias de presuntos sobornos y actos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios durante el gobierno pasado y el actual sobrepasan la capacidad del MP.

Para el catedrático, Miguel Antonio Bernal, el gobierno no va a combatir la corrupción, porque “no van a escupir para arriba. La procuraduría que bien y mal están tratando de hacer algo, pero no le están dando los medios”.

“Hay que llamar a una comisión internacional de corrupción, como la que hay en Guatemala que ha dado muy buenos resultados, pero aquí no lo harán, no es que la procuradora no quiera, el Gobierno no se lo permite”, aseguró Bernal.

Para Carlos Lee, de Alianza Ciudadana, “esta seria una comisión independiente, no supeditada a los intereses que pueden estar detrás de las denuncias. Estamos pidiendo una comisión internacional contra la impunidad que ayude en el tema de la transparencia”. “Esta Comisión no sustituye al Ministerio Publico y al Órgano Judicial, pero si tiene la capacidad para realizar sus propias investigaciones de manera imparcial e independiente con recursos propios”, agregó.

Otra que apoya a Lee, es Magaly Castillo, integrante de esa agrupación, quien añadió que “es muy difícil confiar que la Procuraduría hará el trabajo, pues hay funcionarios del actual gobierno que también merecen ser investigados por posiblemente estar implicados”.

“Lo que ocurre es serio, es por eso que creo que a través de una comisión internacional se podría tener una ayuda al país de que se va a investigar, sería una solución. En Panamá, en estos momentos se debe pensar en la idea de una comisión internacional contra la impunidad”.

El caso Odebrecht pone de manifiesto las deficiencias de los funcionarios judiciales y la independencia de lo que es el Ministerio Público. Hay falta de acción, porque tras meses, las investigaciones no avanzan.

Hay un sentimiento de desconfianza en esta nueva fiscalía. Realmente la gente no tiene fe de que vaya a ocurrir algo y lo importante es que se desvinculen los intereses políticos para dar paso a la justicia.

Más de $59 millones se pagaron en sobornos

ML | Según datos de la investigación, $59 millones se pagaron en sobornos para ganar contratos por $175 millones, desde los años 2010 a 2014. Eso fue lo que Odebrecht confesó en Estados Unidos haber hecho en Panamá, donde acumuló, en nueve años, más de $9 mil millones en contratos.

Dos veces lo que originalmente costaba la Ampliación del Canal.

La constructora ideó un sistema de tres niveles para pagar sobornos, que involucraba una amplia red de cuentas y recibos falsos, dispersos por más de 10 países, entre ellos Estados Unidos, República Dominicana y Panamá.

Ante esto, Edgardo Voitier, del Frente por la Democracia, dijo que “el presidente Juan C. Varela también es culpable por que, pese a que sabía que había investigaciones abiertas contra Odebrecht y que había confesiones de corrupción, hizo oídos sordos y permitió que participaran en varias licitaciones”.

