Grupo editorial supuestas intenciones del presidente Varela de cerrar diarios
23 Junio 2017

EFE | La Editora Panamá América dijo hoy que no le teme al Gobierno de Juan Carlos Varela y que está "vigilante" ante cualquier acción para cerrar sus tres diarios, en el marco de una investigación penal por supuestas irregularidades en la compra del conglomerado de medios. "Aquí nadie callará la libertad de expresión y nadie atentará contra el derecho al trabajo, como han sido las intenciones del Gobierno actual en oposición a la línea editorial que mantienen estos diarios", aseguró este viernes a Acan-Efe el abogado del grupo Editora Panamá América, S.A. (Epasa), Gilberto Ríos.

Ríos aclaró que hasta ahora la investigación penal, de la que informó el jueves el Ministerio Público (MP-Fiscalía) "no toca a los diarios" de Epasa, que el Panamá-America, Crítica y Día a Día. Pero resaltó que "cualquier cosa se puede esperar" de parte de un "Estado donde existe desigualdad y manipulación entre los órganos" públicos. Varios de los 300 trabajadores de la editorial realizaron este jueves una manifestación a las fueras de sede de la empresa, en la capital panameña, para "mandar un mensaje alto y claro al Gobierno: no le tenemos miedo, no nos tiembla la mano y no nos van a callar", dijo el abogado.

"Vamos a estar vigilantes, aguerridos, nos mantenemos muy pendientes de cada actuación y de cada intención que tengan de cercenar la libertad de expresión", añadió el abogado, y reafirmó que Epasa no descartan acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras instancias internacionales "para que no se nos calle la voz". El letrado reiteró que de momento los diarios "no tienen nada que ver con la investigación" del MP, y que el funcionamiento de la empresa editorial es "totalmente óptimo".

El tabloide Crítica, el de más circulación en el país, tildó a Varela de "dictadorzuelo" y afirmó que regresará de una visita oficial a Estados Unidos esta semana "como un homicida de la libertad de prensa". Varela "aprovechó su viaje a Washington para dejar la orden de cerrar los diarios de Editora Panamá América (Epasa), porque no soporta la crítica y solo se contenta con la adulación o las medias tintas", señala Crítica en su editorial. La Fiscalía de Panamá informó el jueves adelanta una investigación penal "por la compra de una empresa que agrupa varios medios de comunicación presuntamente con fondos vinculados a actividades ilícitas, y que ya formuló cargos a 3 empresarios por el delito de blanqueo de capitales, sin revelar el nombre de la firma ni de los implicados.

En su comunicado, el MP explicó sobre el caso que "conforme a la génesis de los hechos investigados, un grupo de empresarios, personas naturales y jurídicas, depositaron en una cuenta bancaria, en un lapso de dos días, dineros para la adquisición de medios de comunicación cuya actividad ilícita precedente está relacionada presuntamente con delitos contra la administración pública". La Fiscalía panameña añadió que "respeta y garantiza la libertad de expresión", por lo que la "investigación penal no afecta la relación laboral, ni las actividades periodísticas" de la empresa investigada. El abogado y exdirector de la Policía Nacional (PN) panameña, Jaime Abad, confirmó el jueves a Acan-Efe que la empresa investigada es Epasa, a raíz de una denuncia que él presentó ante el MP el pasado abril.

Abad declaró en abril pasado que había interpuesto la denuncia porque supuestamente la compra de Epasa se hizo con presuntos fondos públicos. Explicó que solicitó que las autoridades confirmaran "si hay un entramado de transferencias bancarias que se realizaron por empresas que licitaron (con el gobierno del entonces presidente Ricardo Martinelli) y enviaron dinero hacia una cuenta única, ya que en un lapso de menos de 48 horas transfirieron aproximadamente 27 millones de dólares". Abad dijo que son 10 las empresas vinculadas con el caso que pidió investigar, las cuales "obtuvieron contratos con el gobierno anterior entre 2009 y 2010".

