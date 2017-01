Gobierno capacita en inglés a más de 70 mil panameños con Panamá Bilingüe

Escrito por Redacción Web en 06 Enero 2017 . Publicado en Nacionales

Más de 70 mil panameños entre estudiantes y docentes han sido capacitados en el idioma inglés a través del programa Panamá Bilingüe que ejecuta la Administración del presidente Juan Carlos Varela.

El mandatario asistió este viernes al acto de despedida de los mil docentes y alumnos que forman parte del “International Teacher Training Panamá Bilingüe 2017”, que viajarán a las distintas universidades en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Barbados, por un periodo de 8 semanas.

'El manejo del idioma Inglés es importante, ya que es una herramienta esencial para formar parte de la competitividad a nivel nacional e internacional y facilita la movilidad social en nuestro país', expresó el Gobernante.

El jefe del Ejecutivo manifestó a este grupo de 650 docentes y 250 estudiantes de las diferentes regiones educativas que gracias a esta oportunidad podrán construir un mejor futuro y obtener mejores empleos, con salarios superiores tanto en el país como en el extranjero.

Panamá Bilingüe ha capacitado a más de 3,500 docentes (Local and International Teacher Training); 53,151 estudiantes de kinder a tercer grado de primaria (Kids Program); 13,826 estudiantes de media (After School Program) en Universidades como: University of Southern Missisipi, Georgia Tech University, University of Arkansas, Southeastern Louisiana University, Anglia Ruskin University, Leeds Beckett University y American University. De igual forma, participan universidades como: Midway College, Southeastern, North America American University, University of Virginia (UVA), Southern llinois University, Michigan State University, Georgetown University, Edinburg College, Bradford College, Lindenwood University y University of Arizona.

Con el Programa Panamá Bilingüe se busca que docentes y estudiantes sigan entrenándose y se certifiquen para que sean trasformadores en su comunidad educativa con miras a que aprendan el idioma inglés con nuevas metodologías para el futuro de nuestro país.

Panamá Bilingüe inició en el 2014 como punta de lanza del Gobierno de la República de Panamá, con una inversión de 20 millones de balboas; con el objetivo de afianzar sus conocimientos, potenciar el habla y la escritura en el idioma inglés.