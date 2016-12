Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada alerta por casos de extorsión en redes sociales

Escrito por Redacción Web en 23 Diciembre 2016 . Publicado en Nacionales

La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada ha recibido 43 denuncias por delito de extorsión, 27 de estas son a través de las redes sociales, para lo cual utiliza peritos informáticos con el fin de establecer la procedencia de los involucrados en estos hechos delictivos.

El fiscal Rafael Baloyes recalcó que es una modalidad que se está dando en Panamá, por un grupo de personas internacionales que envían invitaciones a distintas cuentas de comunicación a través del internet, buscando ser aceptadas para enviar contenido sexual y a su vez lograr que se intercambie este tipo de contenido para poder realizar la extorsión y cobrar dinero.

Cuando la víctima envía el video o la foto con contenido sexual, la amenazan para que entregue la suma solicitada a cambio de no divulgar la información íntima a las redes sociales, sin embargo muchas veces a pesar de haber recibido el dinero de la extorsión colocan el contenido afectando la vida de la víctima y a sus familiares.

Baloyes señaló que para prevenir este tipo de hechos es necesario que las personas no acepten invitaciones de gente desconocida , y de aceptarla no deben enviar ningún tipo de contenido sexual de fotos, ni videos, igualmente la sociedad debe colaborar con este tipo de hechos, por lo cual no deben replicar la información que reciben para no afectar más a la víctima.

La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada en el 2016 ha atendido 275 casos; 103 mediante el Sistema Penal Acusatorio y 172 con el Sistema Inquisitivo Mixto, detallados en 89 extorsiones, 27 de estas en las redes sociales, 19 de trata de personas y 14 de blanqueo de capitales.

El Ministerio Público insta a la población a denunciar estos hechos, ya que muchas veces por temor o vergüenza no se atreven a informar que son víctimas de delitos de extorsión, porque comprometen su vida íntima. Es necesario poner alto a los delincuentes que se aprovechan principalmente de las redes sociales para realizar este tipo de hechos.