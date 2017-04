Familiares y abogados de Gustavo Pérez denuncian acciones de las autoridades

Escrito por Redacción Web en 18 Abril 2017 . Publicado en Nacionales

A dos años de la detención preventiva del ex director de la Policía Nacional (PN), Gustavo Pérez, familiares y abogados denunciaron en rueda de prensa, las acciones de las autoridades para violar los derechos y garantías constitucionales con el fin de quebrantarlo para que renuncie a su inocencia y se culpe a sí mismo.

“En los tres casos (contra) Gustavo Pérez, le han violado sus derechos y garantías constitucionales, privándolo de libertad de una forma desproporcionada, y en todas las resoluciones se han esbozado afirmaciones totalmente carentes de pruebas, haciéndolo parecer peligroso y no colaborador con las investigaciones”, sostuvo Rosaria Correa, miembro del equipo de defensa de Pérez.

Correa denunció que no están reconociendo la situación de salud de su cliente, a quien el Segundo Tribunal Superior de Justicia, bajo la ponencia del magistrado suplente Especial, Oscar E. Carrasquilla R., mediante auto 2ª Inst. No. 33 de 27 de marzo de 2017, revocó la medida cautelar concedida por el Juez de primera instancia a favor del ex director de la PN y ordenó mantener su detención preventiva.

Este argumento del CSN fue rechazado rotundamente por el equipo de abogados y por Correa, quien calificó de “violación” a los derechos humanos de Pérez.

Por su parte, la abogada Aura Guerra, se refirió al caso de las armas que se le sigue al ex director de la PN, proceso en el cual ya fue presentado un recurso extraordinario de casación, el cual admitido por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde la defensa pide que se anule totalmente las decisiones tanto de la Primera como de la Segunda instancia.

A su turno, el abogado Roinier Ortiz aseguró que Pérez es “el número uno de los perseguido en Panamá”, a quien se le ha violado y le siguen violentando sus derechos humanos y constitucionales. “Gustavo está preso por dos armas de colección; pero un reguesero está libre por un arma que le encontraron; otro (diputado) también le encontraron arma y está libre”, comentó.

En tanto, Félix Paz, abogado que solicitó medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó que sobre el caso de Gustavo Pérez, ya se han hecho de las denuncias pertinentes ante instancias internacionales de derechos humanos.

Finalmente, Gerta De La Ossa, madre de Gustavo Pérez dijo “Me han destrozado a mi familia. Gracias a todos por el apoyo, eso me da fortalezas y me hace sentir viva, porque tengo que estar viva para cuando Gustavo vuelva a casa”.