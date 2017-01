Extensión de licencia de EE.UU. da respiro a diarios El Siglo y La Estrella

Escrito por Delvin Castillo en 06 Enero 2017 . Publicado en Nacionales



“No es lo que estábamos peleando, no es lo que se merecen los colaboradores de El Siglo y La Estrella, no es lo que se merecen nuestros lectores, nosotros queremos, clamamos, exigimos que nos saquen de una vez y por todas de la Lista Clinton”.

Esta fue la solicitud de Eduardo Quirós, presidente de GESE, luego de que EE.UU. le extendiera a esa empresa la licencia de operaciones hasta el 13 de julio de 2017. Los trabajadores y directivos afirman que esta prórroga es positiva y permitirá que los diarios se sigan imprimiendo. “En estos meses y por la solidaridad inmensa recibida de la sociedad panameña hemos aprendido que el único que nos pone licencia es el pueblo panameño”, dijo Quirós.

Blanca Gómez, del Colegio de Periodistas, señaló que “no queremos extensión, queremos exclusión de esa lista, esto es mantener una agonía por 6 meses más, mantener en zozobra a los trabajadores de GESE”.

Filemón Medina, del Sindicato de Periodistas, indicó que “no entendemos todavía el afán de EE.UU., de mantener a este grupo editorial en una lista subjetiva que se aplica de manera extraterritorial, violando no solo el derecho a la libertad de expresión, no solo el derecho al trabajo, a la libre empresa, sino a la soberanía panameña y el gobierno nuestro no hace absolutamente nada”. John Feeley, embajador de EE.UU. en Panamá, planteó a TVN que su país “no toma estas decisiones de poner a un grupo económico en la Lista Clinton por capricho, es un proceso de mucha deliberación y de una investigación por casi una década”.

Eduardo Quirós

Presidente de GESE

Iniciaremos la próxima semana acciones a nivel internacional para concienciar sobre la situación que los periódicos viven y llamamos a los grupos que nos han apoyado a respaldar ambos diarios a través de pautas y suscripciones.

Juan Carlos Varela

Presidente de la Rep.

Esta es una noticia positiva, producto del trabajo del Gobierno para proteger los empleos; agradezco a Isabel de Saint Malo, y al ministro Dulcidio de la Guardia por todos los esfuerzos realizados para alcanzar el objetivo establecido.

Delvin Castillo

