Exigen a los médicos del Complejo cumplir con su horario de trabajo



Debido al alto volumen de quejas de los usuarios y pacientes, la dirección médica del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS), le solicitó a todo el personal médico cumplir cabalmente con la jornada laboral establecida. El director médico de este hospital, Miguel Guerra, a través de un memorando se los hizo saber a los especialistas.

Las quejas están relacionadas a las inasistencias, tardanzas en sus puestos de trabajos y salidas de los mismos desde las 9:30 a.m.

Guerra afirmó que todo funcionario que incurra en ausencias y tardanzas a sus consultas externas, en la atención en el salón de operaciones, en atenciones a sus visitas hospitalarias, a los turnos de jornada extraordinaria, respuestas fuera de tiempo a las interconsultas de rutina y de urgencias serán sometidos a un proceso de investigación disciplinaria y se les aplicará las sanciones que manda el reglamento interno del personal. Ante estas situaciones, el jefe de servicio deberá a través de un informe remitir inmediatamente a la dirección médica, las supuestas faltas incurridas, para que así el departamento de Recursos Humanos, inicie el proceso de investigación.

Guerra detalla que “solicitamos el estricto cumplimiento de la jornada laboral, que todo el personal médico se reporte en sus consultorios oportunamente, que la atención dispensada sea de calidad y no apresuradamente, recordándoles que este centro hospitalario ofrece servicios de salud”.

Estas son medidas, la administración está en todo el derecho de pedírsela a cada uno de los colaboradores, lógicamente tiene que ir de la mano de una eficiencia administrativa.

Esperamos que estas mediadas adoptadas no solo sean letras muertas y que se cumplan, porque el personal médico es el único que en los hospitales no marca y no reportan su hora de salida.

