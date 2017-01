Etesa mantiene alerta por radiación ultravioleta

Escrito por Redacción Web en 22 Enero 2017 . Publicado en Nacionales

La Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) informó que se mantiene a nivel nacional una alerta por radiación ultravioleta extrema a nivel nacional. La empresa pide a la población no exponerse por un largo periodo al sol.

Etesa informó que los rayos UV tendrán un mayor efecto entre las 10:00 a.m. y 4:00 p.m.; entre las 12:00 m.d. y 2:00 p.m. se considera como alerta roja; mientras que entre 8:00 a.m. y 10:00 a.m. es alerta verde.

La institución hizo un llamado a la prevención, justo cuando casi 5 mil personas frecuentan este domingo las zonas acuáticas con cobertura de salvavidas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).