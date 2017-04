Especialistas del Hospital Santo Tomás inician huelga el lunes

Escrito por Redacción Web en 12 Abril 2017 . Publicado en Nacionales

EFE | Los médicos especialistas del Hospital Santo Tomás, el principal de Panamá, anunciaron hoy que el próximo lunes iniciarán una huelga para protestar contra el retraso en el pago de las horas extra. "Solamente se van a atender las urgencias y la unidad de cuidados intensivos. La consulta externa y las cirugías electivas (las que no son de urgencia) van a estar suspendidas a partir del lunes", explicó en una televisión local el portavoz de los médicos especialistas, Marcel Penna, aunque no precisó si será de modo indefinido.

Según Penna, el retraso en el pago de las horas extra es un "problema crónico" que la dirección del hospital lleva arrastrando más de una década. "El servicio de neurocirugía no recibe sus pagos desde octubre del año pasado. No tiene sentido que nosotros estemos trabajando y que no recibamos los honorarios con los que debemos ser compensados", denunció el médico. Los médicos residentes decidirán el jueves si se unen o no a la huelga, cuya duración no fue precisada. "Probablemente, los médicos residentes tengan un poco más de esperanza de la que nosotros tenemos.

Ya llevamos meses advirtiendo a las autoridades de esta situación, así como nos pasamos meses hablando el año pasado de la falta de insumos y medicamentos, algo que solo ha mejorado de manera parcial", recordó Penna. El Hospital Santo Tomás, que se encuentra en la capital panameña, es uno de los más grandes del país y atiende al día a una media de 200 pacientes.