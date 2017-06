El Metro de Panamá detalla avances en de los últimos tres años Escrito por Redacción Web. 16 Junio 2017 Publicado en Nacionales

El Metro de Panamá rindió cuenta sobre sus avances en los tres años bajo gestión del presidente de la República Juan Carlos Varela, quienes detallaron las gestiones y cambios para acortar distancias en la provincia de Panamá.



Luego de marcar un hito en el transporte público en la historia del país, la Línea 1, con 38 meses de servicio, ha transportado a 212,688,166 (millones) de usuarios, desde el inicio de operación, hasta el 31 de mayo 2017.



Para hacerle frente al incremento constante de la demanda, el Gobierno Nacional autorizó al Metro de Panamá, la adquisición de 70 nuevos vagones ,aumentando nuestra flota existente a 26 trenes de 5 vagones cada uno.



En el área de Patios y Tallers del Metro, se encuentran los trenes Nª 21 y 22 de la nueva flota, conformada por tres vagones, que luego de pasar por un periodo de pruebas, se estará integrando a la Línea 1 (finales de junio y julio respectivamente).



Durante los siguientes meses del 2017 estarán llegando tres trenes adicionales. Se estima que el primer tren de cinco vagones llegue al país en septiembre de este año y su puesta en operaciones está prevista para enero del 2018. Para el 2018, estarán llegando los vagones intermedios en envíos con periodicidad mensual.



En la actualidad, la empresa Metro de Panamá, S.A., lleva adelante la etapa constructiva de la Línea 2, la que reporta un avance general de 45% de acuerdo al cronograma de obra estipulado, por lo que a finales del 2018 se estarán iniciando las pruebas estáticas y dinámicas, de los trenes que circularán en esta línea.



Actualmente la Línea 2 del Metro contará con 16 estaciones y se encuentran todas en fase constructiva; siendo las estaciones Pedregal/ Las Acacias, Hospital del Este, Cincuentenario y San Antonio las más adelantadas.



En estas estaciones se avanza con el montaje de las cubiertas, a las que se le realizaron mejoras al diseño, logrando así una mayor cobertura y protección en época de lluvia.



El nuevo diseño de las cubiertas consiste en una estructura que abraza toda la estación protegiendo desde el andén, las escaleras de andén – vestíbulo. También, se trabaja en la instalación de las escaleras eléctricas y en la construcción de los cuartos técnicos, ubicados a nivel de vestíbulo.



Hasta el momento, se han colocado 8 kilómetros de vigas, el 75% del montaje se ha realizado en la Carretera Panamericana, donde los avances son significativamente notorios.



De manera simultánea, se continúa con el montaje de vía férrea en el viaducto sobre la Carretera Panamericana y la Vía Domingo Díaz, con más de 6,868 metros instalados.



El proyecto de la Línea 2 del Metro de Panamá presenta un avance financiero de 36%. El total del financiamiento será de 1,571 millones.



La Línea 3, en enero de 2016 Panamá y Japón acuerdan términos de cooperación para la construcción de Línea 3, con el financiamiento de JICA por un monto aproximado de hasta 2 mil 300 millones de dólares.



En mayo 2016, el Gobierno de Panamá, recibió por parte de JICA la notificación para la formalidad del inicio del contrato de la gerencia del proyecto, con el grupo de empresas Nippon Koei Co, Ltd Tonichi Engineering Consultant, Inc y Nippon Koei Latin America- Caribbean Co., Ltd. Los servicios del gerente de proyectos tendrá una duración de aproximadamente 79 meses.



En diciembre de 2016 las empresas interesadas realziaron un recorrido en el área donde se construirá la Línea 3. El 7 de diciembre se realizó la reunión de homologación, donde participaron 32 empresas.



El 2 de junio, Metro de Panamá realizó el acto de precalificación internacional en el que participaron 9 consorcios, iniciando de esta manera, el proceso de precalificación de las empresas que podrán participar en la licitación de la construcción de este megaproyecto, con el que se beneficiará de manera directa a miles de residentes de la provincia de Panamá Oeste.



Para el Metro de Panamá haber recibido esta cantidad de propuestas en un proyecto de esta naturaleza y especialidad, es una muestra de la confianza de los contratistas en los procesos de licitación del Metro.

