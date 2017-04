El 25% de la población no tiene agua potable

Escrito por Delvin Castillo en 11 Abril 2017 . Publicado en Nacionales



Con 54 plantas potablizadoras en el país, el Instituto de Acueductos y Alacantarillados Nacionales (IDAAN), abastece de agua potable a solo el 75% de la población panameña, afirmó Abilio Pitty, director de Operaciones de la institución. Explicó que otros ciudadanos se abastecen por medio de pozos.

Morosidad

De 625,228 clientes facturados que tiene la entidad 258,773 están morosos, informó Pablo Jaén, subdirector comercial del IDAAN. Actualmente, la morosidad está por alrededor de $74 millones.

Jaén explicó que $57.4 millones pertenecen al sector particular que incluye las residencias y comercios mientras que en el sector oficial asciende a $16.6 millones.

El funcionario manifestó que “nuestra cobertura de medición ha ido mejorando sustancialmente, ya estamos en alrededor de un 70% de micro medición, o sea que la mayoría de nuestros clientes son medidos y a medida que ellos hacen un buen uso del agua y no la desperdician, pueden ahorrar dinero, porque solamente le vamos a facturar lo que están consumiendo; la otra manera de ahorrar es mantener su cuenta al día”.

Jaén indicó que con más de cuatros meses de consumo de agua, si no has pagado proceden al corte. “El corte nuestro no es un corte barato, en promedio tú pagas ocho balboas de agua, pero cuando te cortamos el agua tienes que pagar aproximadamente $26”. De ejemplo citó que “Si en un año tú tienes que pagar doce meses, pero tuviste una experiencia de corte a mitad de año, tu estás pagando no 12 meses, sino 16 o 17 meses por los recargos”.

