Fiscales dicen que orden de arresto de Panamá es suficiente en caso de Martinelli
19 Junio 2017

EFE | La Fiscalía de EE.UU. señaló hoy que es "suficiente" la orden de detención enviada por el Gobierno de Panamá para comenzar el juicio de extradición del expresidente panameño Ricardo Martinelli, y solicitó mantenerlo detenido.

La Fiscalía contestó hoy una moción presentada por los abogados de Martinelli, quienes calificaron de "inválida" e "indebida" la orden de arresto presentada por Panamá en su pedido de extradición y solicitaron su "inmediata" liberación. Martinelli, quien fue detenido hace una semana en Miami, se presentará mañana en una segunda audiencia en la que buscará la libertad bajo fianza en el proceso que se le sigue en Estados Unidos por interceptación telefónica y enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía aseguró hoy, en documentos a los que Efe tuvo acceso, que los argumentos de la defensa de Martinelli son "incorrectos y jurídicamente defectuosos". "No hay duda de que la orden de detención provista en la solicitud de extradición de Panamá es suficiente", señala la Fiscalía, que representa al Gobierno de Panamá. Agregó que el Departamento de Estado de EE.UU. está de acuerdo en que la orden es "suficiente" y que la corte debe negar la moción de Martinelli y su libertad. "Es incorrecta", además, la afirmación de Martinelli de que la orden de arresto "no es para un delito extraditable", ya que se refiere a cuatro cargos criminales por los cuales fue pedido en extradición y no por el "acto separado de desacato", señaló.

Los abogados John Richard Byrne y Marcos Daniel Jiménez, representantes del detenido, argumentaron en la moción que el Gobierno de Panamá alude en la orden de arresto a la "rebeldía (desacato)", la cual "no hace parte de los trece delitos válidos" consignados en el tratado de extradición suscrito por EE.UU. y Panamá en 1904. Esta mañana, la Fiscalía solicitó además "mantener detenido y sin derecho a fianza" a Martinelli, al considerar que "no puede demostrar que no plantea ningún riesgo de fuga y que existen circunstancias especiales que justifican su liberación".

Entre tanto, los abogados de Martinelli solicitaron hoy su liberación al comparar el caso con el del exministro colombiano Andrés Felipe Arias, quien también enfrenta en EE.UU. un juicio de extradición por corrupción y fue liberado bajo fianza. Byrne y Jiménez señalaron que el caso de Martinelli es más "convincente" y que, a diferencia de Arias, el expresidente panameño "no huyó del país" y no está "condenado" sino "simplemente acusado", además, de forma "inapropiada".

Arias, quien permaneció casi tres meses en prisión antes de que un juez autorizara su libertad bajo fianza, fue condenado en Colombia a 17 años por un caso que involucró subsidios para campesinos que acabaron en manos de familias adineradas. El arresto de Martinelli en Miami es el primer resultado de un proceso que comenzó en la máxima corte de Panamá en diciembre de 2015, cuando se ordenó su detención provisional para que compareciera en las audiencias del caso de las escuchas.

