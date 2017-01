Directores Nacionales de la CSS nombrados por Girón en la cuerda floja

Escrito por Redacción Web en 06 Enero 2017 . Publicado en Nacionales

El director encargado de la Caja de Seguro Social (CSS), Rubén Darío López, solicitó a los nueve directores ejecutivos nacionales de la entidad que pongan su cargo a disposición. Estos funcionarios llegaron a la CSS de la mano del exdirector general, Estivenson Girón, quien se fue el pasado el 31 de diciembre de 2016, y quien dijo, en su momento, que ellos eran “los mejores profesionales en esos cargos”.

López señaló que para llevar a cabo un trabajo como director se tiene que crear un vínculo de confianza, por tal razón tiene que conformar un equipo que este integrado con los mejores. Explicó que están evaluando quiénes serán los nuevos candidatos para estos puestos.

Para Domingo Moreno, dirigente de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), estos cambios “son improvisaciones, y no se ven claros los objetivos”. En tanto, Marcos Moreno, dirigente del Movimiento de Pacientes Crónicos de Panamá, indicó que “nosotros creemos que la problemática en la CSS no solamente son los directivos, estos debieron haber sido destituidos en la primera crisis de medicamentos que hubo, sin embargo el presidente de la República no hizo nada”.

El presidente de la Asociación Nacional de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, Alexander Pineda, dijo que “la mayor dificultad que tiene la CSS son las quejas de la atención, medicamentos, citas e insumos para laboratorios y quirúrgicos, que los actuales directores ejecutivos, en dos años no pudieron resolver y cambiarlos sería el primer paso para que la identidad de un giro”.

D.Castillo / R. Robinson

