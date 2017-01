Catedráticos piden a los panameños que ‘el 9 de enero no sea sólo otro día libre’

Escrito por Redacción Web en 05 Enero 2017 . Publicado en Nacionales

El próximo lunes se cumplirá el aniversario número 53 de la Gesta Patriótica del 9 de enero de 1964. Diversas organizaciones civiles, grupos sindicales, entidades del gobierno se prestan a realizar sendos actos para recordar a los mártires y sobrevivientes de los acontecimientos ocurridos ese día y tres días posteriores que reafirmaron nuestra soberanía nacional e que fueron un punto de inflexión para la recuperación a manos panameñas del Canal de Panamá y la Zona del Canal, que desde 1903 estaban en posesión de los Estados Unidos de América.

El lunes, en el Auditorio Ascanio Arosemena (Balboa), a las 12:30 p.m., se hará el evento oficial con la participación de autoridades de los Ministerio de Gobierno, de Educación (Meduca), el Instituto Nacional, fundaciones y otras entidades. Para el catedrático Ricardo Arturo Ríos Torres, “el 9 de enero cierra un ciclo de agresiones territoriales, morales y psicológicas, da el no definitivo al colonialismo territorial de Washington en Panamá”. También criticó al Meduca, por “atentar contra el legado de nuestros mártires y héroes con un sistema educativo sin calidad y lo trágico sin conciencia histórica”, en referencia a la eliminación y posterior reintergro de la asignatura Relaciones de Panamá con los Estados Unidos, que el Meduca efectuó hace unos años atrás.

Para el historiador Rommel Escarreola, “el sentimiento de la patria o la lucha por nuestra soberanía es responsabilidad y una gestión de compromiso. Y duele que nos encontremos el 9 de enero, cuando el embajador gringo nos exige el cierre de La Estrella de Panamá y el Siglo. Al embajador hay que recordarle que nos somos una colonia”. Vladimir Berrío Lemm, quien preside la Comisión de Símbolos Patrios, indicó que “hay baches en la educación sobre los hechos del 9 de enero, lo que provoca que los alumnos no les interese conocer esta historia. Esta fecha es importantísima y no debe ser vista sólo como un día de asueto”. Agregó que mañana, a las 10:00 a.m. en la sede del Tribunal Electoral, dictará una conferencia sobre ese tema.

