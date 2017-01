ASEP ordena a empresas eliminar mensajes de texto no deseados

Escrito por Redacción Web en 19 Enero 2017 . Publicado en Nacionales

Mediante Resolución AN No. 3887-Telco del 11 de octubre de 2010, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) ordena a todos los operadores de telefonía celular eliminar los mensajes de texto promocionales no deseados que reciben miles de usuarios en Panamá diariamente.

Esta entidad recuerda a todos los usuarios, que actualmente estén confrontando este problema, hacer uso de su derecho y pedir a sus empresas telefónicas actualizar sus bases de datos de forma tal que los que han manifestado no desear recibir dichos mensajes, que los mismos no sean enviados.

De acuerdo con la regulación, cualquier cliente de pre-pago o post pago podrá realizar esta solicitud de forma escrita, telefónica o presencial; asimismo, la empresa está obligada a hacer efectiva esta acción en un plazo de 8 horas sin costo alguno.

El artículo 2 de esta resolución, que regula los mensajes comerciales y promocionales no deseados, establece además que los Operadores Móviles deberán circunscribir el envío de mensajes promocionales a la ventana de tiempo definida entre las ocho de la mañana (8:00 a.m.) y las ocho de la noche (8:00 p.m.), únicamente para aquellos clientes y/o usuarios de su red, que permanezcan activos en la Base de Datos de Receptores de Mensajes SM/MM de Difusión Comercial y/o Promocional.

Se indica además que los Operadores Móviles no podrán enviar mensajes de Difusión Comercial y/o Promocional, propios o de terceros, a usuarios de otros Operadores Móviles.

Los clientes tienen el derecho, reitera la ASEP, de solicitar su inhabilitación total de recepción de mensajes de Difusión Comercial y/o Promocional. De esta manera, se protege información personal de los clientes en Panamá.

Esta entidad reitera su compromiso con normar con el objetivo de exigir a las empresas calidad en los servicios que reciben los clientes, por lo cual reitera su línea gratuita 800-3333 para cualquier consulta.