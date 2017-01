Aprueban en Tercer Debate Mecanismo Nacional contra la Tortura

Escrito por Redacción Web en 05 Enero 2017 . Publicado en Nacionales

La Asamblea Nacional de Diputados aprobó en tercer debate la ley que crea el “Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP)”, presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que tiene la finalidad de prevenir la tortura y los malos tratos de las personas que se encuentran detenidas o internadas en cualquier institución cerrada.

Este Proyecto de Ley No. 386, es parte del compromiso del Estado Panameño de reafirmar su posición de promover, proteger y fortalecer los derechos humanos, mediante la implementación de medidas basadas en el respeto y la no discriminación y de igual manera dar cumplimiento a compromisos internacionales asumidos en materia de derechos Humanos.

Para garantizar la independencia del Mecanismo, se establece la creación de una Dirección Nacional adscrita a la Defensoría del Pueblo, a la cual el Estado le otorgará los recursos para su funcionamiento. Además establece las condiciones de seguridad necesarias para que los integrantes del Mecanismo realicen sus tareas sin interrupciones u obstáculos y se les brinde protección de su integridad física y moral. La Defensoría del Pueblo será la encargada de realizar la convocatoria para seleccionar a los integrantes quienes serán escogidos a través de un proceso participativo.

La elaboración del Proyecto de Ley estuvo a cargo de la “Comisión Nacional Permanente para velar por los Compromisos de Panamá en el Ambito Nacional e Internacional, en Materia de los Derechos Humanos”, conformada por la Dirección General de Organismos y Conferencias Internacionales de la Cancillería que funge como Secretaría Técnica; los Ministerios de Presidencia, Desarrollo Social, Salud, Seguridad, Economía y Finanzas, Trabajo y Desarrollo Laboral, Público, el Órgano Judicial, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Instituto Nacional de la Mujer y la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y la Familia.

Así mismo, la preparación de la misma se realizó con los valiosos aportes de organizaciones de las Naciones Unidas, Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos y representantes de la sociedad civil.

La propuesta de Ley responde al compromiso adquirido por el Estado panameño al ratificar el Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos, Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT), mediante la Ley No. 26 del 30 de marzo de 2011, el cual establece la creación de un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

