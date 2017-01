Alianza Estratégica Nacional se pronuncia sobre caso Odebrecht

Escrito por Redacción Web en 01 Enero 2017 . Publicado en Nacionales

Mediante un comunicado Alianza Estratégica Nacional (AEN), se pronunció en torno al escándalo de sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht y a otros temas de interés nacional.

Criticó en primera estancia las aseveraciones del Tesoro Nacional de EEUU que a juicio de la organización condenaron a un empresario panameño sin pruebas.

Criticó fuertemente el no respeto a la presunción de inocencia.

Comunicado:

La Nación Panameña no ha culminado su Proceso de Liberación Nacional La Alianza Estratégica Nacional (AEN), que se caracteriza por sus constantes luchas contra las figuras del despojo, la violación de las Leyes de convivencia, el problema agrario, la seguridad y soberanía alimentaria, la situación de los trabajadores, la defensa de la memoria histórica, la libertad de prensa y medios de comunicación, el modelo actual de desarrollo socioeconómico, entre otros no puede, por principio, omitir su rechazo total a la situación que viven hoy día los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, integrantes del Grupo GESE.

Panamá, por sus condiciones muy particulares, por sus factores geográficos, económicos e históricos que han determinado nuestra conformación nacional, ha sido uno de los países del planeta al cual le ha sido más espinosa la batalla para poder configurar una personalidad propia como Nación independiente y soberana. Nos liberamos de una colonia como primer paso para construir nuestro Estado Nación. No obstante, no nos hemos liberado de las mentes coloniales foráneas ni de los dóciles nacionales que todavía viven y se deslizan a cada momento, aprovechando las incongruencias de nuestros gobiernos. Lo que estamos viviendo no es cuestión de tomar partido en las honduras de un” lavador de dinero” al que no se le ha comprobado nada ni en nuestro sistema de justicia, ni en los Estados Unidos de Norteamérica.

Estados Unidos de Norteamérica no ha respetado los procedimientos bilaterales según las normas internacionales. Han condenado a un panameño sin respaldo de pruebas, lo que constituye una violación a los Derechos Humanos. La presión a un panameño y su coacción para que venda sus empresas es, a todas luces, es una intromisión en nuestros aspectos internos y una incuestionable violación a nuestra soberanía. La Alianza Estratégica Nacional defiende la fuente de trabajo de cientos de panameños, puesto que también a ellos los han condenado a quedar desempleados, violando los preceptos básicos que deben sustentar la convivencia social y sientan un precedente, que ningún panameño debiese admitir. Por otro lado, el país que se autoproclama “el ejemplo de democracia” ha incurrido reiterativamente en invasiones y en matanzas, las cuales justifican como “defensa de los Derechos Humanos”, y ahora acusa y condena sin presentar prueba alguna y sin permitir el derecho a ninguna forma de defensa. Esto simplemente es demostración llana y grotesca de su soberbia y poder.

Es inadmisible, para la Alianza Estratégica Nacional, la violación de la presunción de inocencia, la no presentación de pruebas, la violación al principio de libertad de expresión, la injerencia de un Estado extranjero en la convivencia económica de un Estado soberano y el irrespeto a nosotros mismos. Por tal motivo rechazamos la actual condición de “eres culpable por que yo lo digo, te juzgue y estás condenado. YO MANDO” Advertimos al Presidente de la República y su Canciller que de no asumir una postura digna y nacionalista, en otro momento podrían decir que los peajes del Canal se usan para lavar dinero y, dado que no lo van a cerrar, se lo tomarían en nombre de ”la seguridad”.