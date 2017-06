Adulto es señalado de utilizar red social para abusar presuntamente de menores de edad Escrito por Redacción Web. 20 Junio 2017 Publicado en Nacionales

ML | La Sección de Atención Primaria de la Quinta Subregional (Chilibre y Alcalde Díaz), a cargo de la fiscal Leandra Martínez, ordenó la aprehensión de un ciudadano de 21 años de edad, acusado por el supuesto delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación, en perjuicio de varios menores de edad, en el corregimiento de Chilibre.



Esta persona bajo un perfil falso en Facebook, se hacía pasar por una joven de 16 años, engañaba a sus víctimas, todos niños varones, y solicitaba que le enviaran fotos y videos íntimos de su anatomía sexual, la cual usaba para extorsionarlos y solicitarles que mantuvieran relaciones sexuales con él, por la cual los menores ante las amenazas y la presión accedieron por temor a que fueran divulgadas públicamente.



Luego que los contactaba por medio de Facebook, lograba obtener sus números de celular, para chatearles por WhatsApp, amenazando de muerte a los familiares de las víctimas y enviaba fotos de personas con armas de fuego.



El Ministerio Público por medio de las investigaciones logró dar con la residencia del victimario, descubriendo que el mismo no tiene ninguna ocupación, y consume drogas, además que tiene una mala conducta en la comunidad.



La fiscal Leandra Martínez recomendó que “todos los padres de familia, deben estar más anuentes con sus hijos, sobre el uso adecuado del celular y de las redes sociales, que no envíen fotografías comprometedoras a desconocidos, porque no sabemos que podrían hacer con ellas, a tener confianza en ellos y sus maestros, para contarles si algo malo está sucediendo, y lograr de esa manera frenar el abuso a nuestros menores”.



Esta persona adulta aprehendida será puesta a órdenes de un juez de Garantías en las próximas horas.

Imprimir Correo electrónico