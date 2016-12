Absuelven al periodista holandés Okke Ornstein

Escrito por Redacción Web en 22 Diciembre 2016 . Publicado en Nacionales

La Jueza Municipal Primero Penal, Yorlenis Fruto dictó una sentencia absolutoria a favor de Okke Ornstein , de nacionalidad holandesa, sindicado por la supuesta comisión del delito contra el honor, en perjuicio de Claide Lowell, este jueves 23 de diciembre en la celebración de la audiencia ordinaria.

La decisión se dio luego de concluir los alegatos de la fiscal Pamela González y la intervención del abogado defensor Manuel Succari.

Según la jueza, los fundamentos legales para llegar a esta decisión se basaron en la valoración de las pruebas donde el Ministerio Público no ratificó los peritos al realizar la inspección ocular para establecer o no los comentarios por correo electrónico, por lo que consideró que el delito no estaba debidamente acreditado.

Antes de iniciar el acto de audiencia, la jueza Fruto resolvió dos incidentes que presentó la defensa particular: uno de nulidad, alegando que el imputado no fue notificado y el otro de especial y previo pronunciamiento, por haberse dado la extinción de la pena; pero ninguno fue admitido.

El proceso inició con la querella presentada por el señor Lowell, quien acusó a Ornstein de una calumnia a través de unos correos electrónicos en su página web en enero de 2007.

