Varela reconoce reformas pendientes al cumplir mitad de mandato

02 Enero 2017

EFE | El 2016 fue un año "difícil" para Panamá, admitió hoy el presidente, Juan Carlos Varela, en un discurso en el que habló de los logros de su Gobierno y de los retos pendientes que tiene una vez cumplida la mitad del mandato, como las reformas electorales y constitucionales. "Tenemos que culminar las reformas electorales para garantizar la transparencia de las campañas políticas y, dentro de los próximos 6 meses, definiremos una hoja de ruta para las reformas constitucionales", declaró el presidente, sin dar más detalles, en un discurso ante la Asamblea Nacional (AN-Parlamento).

Las reformas electorales que se vienen gestando en Panamá apuntan, entre otros, a un mayor control y limitación de los recursos de la campaña. La reforma constitucional es una de las promesas de campaña de Varela y un tema que el sector privado considera indispensable para modernizar el Estado y allanar el camino para que Panamá siga siendo uno de los países con mayor crecimiento económico de la región.

Varela, que asumió el poder en julio de 2014 para un período de 5 años, reconoció este lunes en un discurso de casi 40 minutos ante la Asamblea Nacional (AN-Parlamento) que en muchos aspectos su Administración no ha avanzado "tan rápido como quisiera". Se expresó así al referirse a las reformas en entes públicos muy criticados, como el Seguro Social y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), para los que anunció algunos cambios administrativos en los próximos meses. Varela se quejó de la lentitud de la administración de justicia en los casos de supuesta corrupción que involucran a decenas de exfuncionarios del gobierno anterior, que presidió Ricardo Martinelli (2009-2014), cuya extradición por un caso de escuchas fue pedida a EE.UU., donde se encuentra en una especie de autoexilio. "La Justicia no ha podido avanzar tan rápido como esperamos y eso debe cambiar. Aprovecho esta ocasión para pedir de manera respetuosa al Sistema Judicial que agilice los procesos para llegar a sentencias definitivas, ya sean condenas o absoluciones", expresó. El presidente alertó que Panamá debe "evitar llegar al período electoral sin que el tema de justicia y la rendición de cuentas hayan avanzado". La lucha anticorrupción fue destaca por Varela como uno de los logros de su Gobierno, junto con el clima de paz social, crecimiento económico y fortalecimiento de la democracia que, aseveró, se han mantenido gracias a la política de diálogo con todos los sectores. "Hace 30 meses, cuando asumí la gestión de gobierno, la política en Panamá estaba enferma por la corrupción. Nos tocó poner la casa en orden (...) Instalamos un gobierno honesto (...) en este segundo periodo toda nuestra energía será usada para seguir construyendo un mejor futuro para todos los panameños", dijo Varela. Resaltó que 2016 "fue un año difícil", en el que el país vivió "situaciones complicadas que evidenciaron vulnerabilidades de nuestro sistema legal, financiero y actos de corrupción que se dieron anteriormente". Escándalos como la filtración masiva de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca revelaron la existencia de empresas extraterritoriales que involucran a personalidades de todo el mundo, lo que levantó sospechas de evasión de impuestos y hasta lavado de activos y costó a Panamá la inclusión en la lista francesa de paraísos fiscales. "El año pasado tomamos acciones puntuales" para alinear la legislación panameña con estándares internacionales en materia fiscal, "y mañana durante nuestro primer Consejo de Gabinete de 2017 estaremos debatiendo medidas adicionales de carácter ejecutivo y legislativo para blindar nuestra economía y nuestra democracia de cualquier conducta que no represente el bien común", dijo Varela. Sobre los logros de su Administración, resaltó que están en ejecución 864 proyectos por valor de 10.400 millones de dólares, y que la tasa de homicidios se redujo de 17 a 9 por cada 100.000 habitantes.