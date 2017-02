Trump niega conocer a Putin y tener "tratos" en Rusia

Escrito por Redacción Web en 07 Febrero 2017 . Publicado en Internacionales

EFE| El presidente de EE.UU., Donald Trump, negó hoy conocer a su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, y tener "tratos" en ese país, en respuesta a las críticas que ha recibido por unos recientes comentarios suyos sobre el líder del Kremlin. "No conozco a Putin, no tengo tratos en Rusia, y los que odian se están volviendo locos", sostuvo Trump en su cuenta personal de Twitter. Después insinuó que hay un doble estándar cuando se le critica a él por su intención de mejorar las relaciones con Rusia y, por contra, "no hay problema" en que el expresidente Barack Obama haya hecho un "trato" nuclear con Irán, el país número 1 "en terrorismo".

A diferencia de lo dicho hoy, Trump se refirió en un discurso en 2014 a una reciente visita suya a Moscú, donde "habló" con Putin, sobre quien detalló que "no podía haber sido más agradable". Con su tuit de hoy, Trump pareció aludir a las críticas que ha recibido de políticos demócratas y republicanos por unos comentarios que hizo durante el fin de semana en una entrevista con la cadena Fox. En esa entrevista, el presentador Bill O'Reilly llamó "asesino" a Putin, a lo que Trump respondió: "Muchos asesinos. Tenemos muchos asesinos. Por Dios, ¿cree que nuestro país es tan inocente?". En un editorial publicado hoy, The New York Times asegura que en esa entrevista Trump "pareció apreciar la brutalidad del señor Putin", así como "sugerir que Estados Unidos actúa de la misma manera".

Hace poco más de una semana, en su primera conversación telefónica con Putin desde que asumió la Presidencia de EE.UU., Trump habló de mejorar una relación bilateral que "necesita arreglo". Pese a haber afirmado en varias ocasiones que consideraría retirar las sanciones a Rusia si Moscú colabora con Washington, Trump aseguró recientemente, en una conferencia de prensa conjunta con la primera ministra británica, Theresa May, que ese castigo debe proseguir. Además, el Gobierno de Trump criticó a Rusia por sus acciones en Ucrania en una reunión convocada de urgencia por el Consejo de Seguridad de la ONU la semana pasada para analizar el rebrote de las hostilidades que se vive en el este de ese país.

Por otro lado, todavía colea el escándalo por los ciberataques orquestados por Rusia para ayudar a Trump a ganar las elecciones presidenciales del pasado noviembre, según las conclusiones de la inteligencia estadounidense. Rusia ha negado su implicación en esos ciberataques, que derivaron en la filtración de documentos y correos electrónicos del Partido Demócrata, y Trump se mostró escéptico al respecto hasta el pasado 11 de enero, cuando reconoció por primera vez que Moscú estuvo detrás de ellos.