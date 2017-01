Trump insiste en que México deberá pagar a EEUU el muro fornterizo

Escrito por Redacción Web en 06 Enero 2017 . Publicado en Internacionales

AFP | El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este viernes su promesa de obligar a México a pagar por el muro fronterizo entre los dos países, en tanto legisladores republicanos estudian cómo financiar la controvertida construcción.

"¡Los medios deshonestos no informan que cualquier dinero gastado en la construcción del Gran Muro (por razones de rapidez) será reembolsado por México más adelante!", escribió Trump en Twitter.

Eduardo Sánchez, portavoz del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, declinó hacer declaraciones sobre el tuit.

Pero Trump recibió nuevamente una respuesta airada del expresidente Vicente Fox, quien imitó al magnate neoyorquino, tanto en estilo como en la plataforma social, para reiterarle que México "no va a pagar por ese maldito muro".

"TRUMP, cuándo vas a entender que no voy a pagar por ese maldito muro. Sé claro con los contribuyentes estadounidenses. Ellos lo van a pagar", escribió Fox en Twitter, repitiendo pasados choques con el magnate republicano.

Que Estados Unidos pague la construcción rompería una de las principales promesas de Trump: forzar a México a financiar el muro.

La construcción de un "muro grande, gordo y bonito" en la extensa frontera sur de Estados Unidos se convirtió en prácticamente un mantra de una campaña del magnate neoyorquino frecuentemente atizada con epítetos xenófobos.

"¿Quién lo va a pagar?", lanzaba Trump en sus mítines electorales, lo que despertaba cada vez la eufórica respuesta de la multitud: "¡México!".

Kellyanne Conway, principal asesora de Trump, reiteró este viernes que "nada ha cambiado" y que "México va a pagarlo". "El Congreso está investigando la posibilidad de pagarlo para hacerlo más rápido y luego hacer que México lo pague", dijo a CNN. El mismo Trump ya había sugerido previamente que México podría reembolsar el dinero después.

El mensaje del próximo mandatario estadounidense siguió a reportes en los medios según los cuales su equipo de transición y congresistas republicanos consideran un plan para financiar el muro con dinero público, posiblemente a partir del mes de abril.

Para agilizar la fortificación de la frontera, los republicanos, que controlan las dos cámaras del Congreso, y el equipo de transición de Trump consideran basarse en una ley promulgada en 2006 por el presidente George W. Bush, que autorizaba la construcción de una "barrera física" en la frontera con México, según la publicación Politico.

Nunca aplicada plenamente, la ley no tenía límites de tiempo, ni contemplaba una extensión máxima del muro o una definición del tipo de barrera, por lo que puede servir ahora como base legal para su construcción apenas se consigan los fondos.

Los republicanos estiman que el margen de maniobra de la oposición demócrata es limitado sobre un asunto que recibe el apoyo de al menos un tercio de los votantes estadounidenses, según un sondeo del instituto de investigación PEW de noviembre pasado.

El plan republicano cuenta con que importantes senadores demócratas votaron a favor de la ley de 2006, y además, que cualquier oposición al financiamiento del muro -que los republicanos esperan introducir a partir de finales de abril en el contexto del presupuesto-, podría forzar a los demócratas a provocar una parálisis del gobierno, una táctica que podría ser políticamente costosa.

El costo del proyecto no está establecido, pero se elevaría a varios miles de millones de dólares.

Para obtener dinero, Trump puede reorientar recursos del presupuesto actual del Departamento de Seguridad Interior. Y si quiere aumentar los costos de las visas o los permisos fronterizos, las agencias encargadas deben publicar nuevas regulaciones. Pero estos últimos pasos no serían suficientes, dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de legislación migratoria en la Universidad de Cornell. "Así que necesitaría que el Congreso apruebe una ley de financiamiento para pagar por el muro", dijo Yale-Loehr a AFP.

Sin embargo, aún no existe un plan acordado.

"Estamos en conversaciones con él sobre los detalles, porque aún están formando el equipo" de gobierno, dijo Steve Scalise, el tercero en el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes, a CNN.

"Queremos que el presidente Trump tenga todas las herramientas que necesita para construir el muro", añadió.