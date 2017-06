Tintori dice que no le permiten ver a Leopoldo López tras denuncia de tortura Escrito por Yessika Calles. 24 Junio 2017 Publicado en Internacionales

EFE | Lilian Tintori, esposa del político venezolano Leopoldo López, preso en una cárcel militar desde febrero de 2014, denunció nuevamente hoy que no le permiten ver a su marido, luego de que el viernes se difundiera un vídeo en el que el opositor gritaba que estaba siendo torturado.

"URGENTE Estoy en Ramo Verde. No dejan pasar ni a los fiscales, ni a los médicos, ni al abogado, ni a mí. Exijo ver a Leopoldoo", dijo Tintori en un mensaje de su cuenta de la red social Twitter, donde además publicó una foto y un vídeo donde se observa que militares le bloquean el acceso.

En otro mensaje, indicó que "la dictadura asesina de Nicolás Maduro está torturando" a su esposo. "Ayer gritó y hoy no me dejan verlo ¡Exijo verlo ya!", agregó. Lilian Tintori, esposa de López, difundió el viernes un vídeo en el que el opositor grita "me están torturando" desde dentro de la cárcel militar de Ramo Verde, donde se encuentra detenido cumpliendo una condena de casi 14 años. Horas después de que se difundiera el audiovisual de López, el periódico venezolano Últimas Noticias difundió en su sitio de internet un par de fotografías y un vídeo que muestra a López recibiendo atención médica y alimentos.

Estas imágenes fueron difundidas en las redes sociales por Últimas Noticias bajo el título "Leopoldo López se encuentra bien". Tintori también había denunciado el viernes que su marido llevaba 78 días sin acceso a sus abogados y responsabilizó de esta situación al presidente del país, Nicolás Maduro. Por este hecho, el también primer vicepresidente del Parlamento, el opositor Freddy Guevara, acudió, en horas de la noche del viernes, junto a otros diputados y dirigentes del partido de López, Voluntad Popular (VP), hasta Ramo Verde y pidió a las autoridades "constatar el estado de Leopoldo de una fuente confiable".

Hoy Amnistía Internacional (AI) pidió a las autoridades venezolanas investigar "de forma inmediata" la denuncia del político preso Leopoldo López. El político de 46 años, declarado "preso de conciencia" por AI, fue condenado en septiembre de 2015 como responsable de los disturbios ocurridos al final de una marcha antigubernamental en 2014, en los que murieron tres personas.

Imprimir Correo electrónico