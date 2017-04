The Undertaker dijo adiós a los cuadriláteros de la WWE tras 27 años

Escrito por Redacción Web en 04 Abril 2017 . Publicado en Internacionales





The Undertaker se retiró de la lucha libre tras caer este domingo en Wrestlemania 33 ante Roman Reigns, poniendo fin a su extensa carrera en el cuadrilátero en el gran show que presentó WWE en un repleto Estadio Citrus Bowl de Orlando, Florida. A sus 52 años y con más de 33 arriba del ring (en 1990 inició en WWF), Mark Callaway (su nombre real) dice adiós en la empresa donde cimentó una leyenda que será difícil de alcanzar.

En el inicio de la pelea, The Undertaker comenzó dominando, pero el pasar de los minutos permitió a Reigns, aprovechar su juventud para imponerse físicamente.

“No lo quería hacer. Es agridulce. Casi se siente como una derrota… Porque he estado diciendo esto por las últimas tres o cuatro semanas, no tengo nada más que respeto para The Undertaker… Pero al final del día, tienes que hacer lo que tienes que hacer”, comentó Reigns, quien por ahora, fin a la carrera del ‘enterrrador’.

