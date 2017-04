Siete cosas que las aerolíneas pueden hacer con sus pasajeros

Escrito por Redacción Web en 17 Abril 2017 . Publicado en Internacionales

Un miembro de la aerolínea puede obligarte a bajar del avión

ML | Vender más billetes de los disponibles en un avión es una práctica legal. Y bastante común. En caso de que esto ocurra, las aerolíneas acostumbran pedir voluntarios que se ofrezcan a ceder sus asientos y ser reubicados en otros vuelos. Si esto no sucede, las aerolíneas pueden elegir pasajeros al azar y obligarlos a bajar del avión. Deben justificarse y compensar a la persona.

En el avión están facultados para arrestarte y multarte

ML | Todo el mundo conoce el caso de alguna persona a la que han denegado entrar en un avión porque se niega a cumplir las órdenes de la tripulación, se muestra violento o trata de viajar en estado de embriaguez o bajo el influjo de algún tipo de droga. Para reducir los riesgos, los capitanes de los aviones tienen autoridad casi sin límites cuando se cierran las puertas de los aviones. Los comandantes están autorizados a arrestar a personas, multar e incluso redactar el testamento de un pasajero agonizante o certificar su muerte.

No dejarte utilizar un billete que ya has pagado

ML | En algunos países, las aerolíneas pueden anular el billete de vuelta de un pasajero si éste no utilizó el de ida o si se perdió alguno de los vuelos de un viaje con varias paradas. Aunque, en el caso europeo, numerosas denuncias de pasajeros han provocado que esta práctica conocida como cláusula No Show- esté a punto de declararse ilegal. Mientras tanto, en la práctica, las aerolíneas pueden obligarte a volar si no quieres perder el resto del billete.

Potestad de abrir cuartos de baño desde el exterior

ML | A pesar de que muchos pasajeros piensan que los baños son los lugares con más intimidad de los aviones, esto no es cierto.

Por razones de seguridad, normalmente hay un mecanismo de cierre escondido detrás del cartel de "No Fumar" que permite abrir la puerta desde fuera, según cita la agencia de noticia.

No pagarte por retrasos o por extraviìo de equipajes

ML| En caso de retrasos, estàn obligadas a compensarte económicamente y a ofrecerte comida, bebida y llamadas teléfonicas. Pero eso depedente de las razones del retraso, de la duración del mismo e incluso de la distancia del vuelo. Sí el retraso es por circunstancias que escapabn a su control, como el clima, no están obligadas a compensarte.

Obligarte a permanecer en el avión hasta tres horas

ML | Un avión cargado de pasajeros puede esperar autorización para despegar en un aeropuerto durante un máximo de 3 horas. Sólo una vez se ha superado ese tiempo, los viajeros tienen derecho a bajar del aparato si lo desean.

Las aerolíneas deben compensar a los viajeros de los vuelos que tengan una demora superior a las 3 horas.

Te pueden obligar a que levantes las persianas

ML | Cuando la tripulación de un avión te pide que levantes la persiana de tu ventanilla no lo hace por molestarte.

El objetivo de apagar las luces de la cabina durante un despegue o aterrizaje nocturno, o de mantener abiertas las persianas cuando se vuela durante el día es para permitir que, en caso de un accidente, tus ojos se hayan adaptado a las condiciones de luz del exterior del avión.

Si hay que evacuar el avión podrás ver mejor y, además, permitirá que los equipos de rescate vean qué hay adentro del avión, según cita la cadena de noticias BBC.