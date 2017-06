OEA vuelve a fracasar en pronunciarse sobre crisis en Venezuela Escrito por AFP. 19 Junio 2017 Publicado en Internacionales

AFP | La OEA volvió a fracasar este lunes en lograr un consenso en torno a la situación en Venezuela, al cumplirse 80 días de intensas protestas opositoras en ese país, que dejan 74 muertos.



En el marco de un encuentro transmitido en directo previo a la inauguración de la Asamblea General de la OEA en Cancún, México, los cancilleres intentaron consensuar una declaración en base a dos propuestas antagónicas, pero no lograron reunir los 23 votos requeridos (de 34 delegaciones), revelando las divisiones que existen en el seno de la organización.



El proyecto de declaración -que cosechó 20 votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones- instaba al presidente venezolano Nicolás Maduro a reconsiderar su llamado a una Asamblea Constituyente, a garantizar el respeto a los derechos humanos y a entablar un diálogo con la oposición facilitado por un grupo de países.



Otra propuesta presentada por los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom) -que indicaba que la solución de la crisis del país sudamericano era un asunto de carácter interno- obtuvo 14 votos en contra, ocho a favor y 11 abstenciones.



- Portazo -



El debate generó el rechazo de la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien se retiró al inicio de sesión.



"No reconocemos la reunión ni tampoco las resultas cualesquiera que ellas fuesen de esta reunión, así sean en tono alto, medio, bajo. Venezuela no reconoce ningún producto que venga de esta organización", dijo Rodríguez en una breve conferencia de prensa en el balneario mexicano.



"Es muy triste", respondió Michael J. Fitzpatrick, jefe de la delegación de Estados Unidos, antes de pronunciarse a favor de una propuesta del canciller mexicano Luis Videgaray de mantener la reunión de consulta abierta.



"Mientras somos incapaces de llegar a un acuerdo, en las calles de Caracas y de otras ciudades de Venezuela hoy mismo continúa la violencia, la represión", dijo Videgaray.



Guatemala, que presidió la sesión, retomó la propuesta mexicana y determinó declarar un receso de las consultas para reanudarlas una vez que que se logren consensos por la vía diplomática, pero sin dar fecha probable.



"Esperamos continuar con el diálogo como organización y como estado miembro (...). Le seguimos extendiendo la mano al pueblo y al gobierno de Venezuela en la búsqueda de una solución pacífica y democrática" a la crisis, dijo Fitzpatrick.



Diputados opositores venezolanos presentes en la sede donde se desarrolló la sesión acusaron a la OEA no haber logrado saldar su deuda con Venezuela y reclamaron que el debate sea retomado el martes en la Asamblea General.



"La Asamblea puede retomar el tema venezolano y aprobar por mayoría simple, por 18 votos, esta resolución. Hoy reunieron 20 votos", dijo a los periodistas el diputado William Dávila.



Luis Florido, también representante de la oposición venezolana, lamentó de su lado que mientras "se llevaba a cabo la sesión, dos jóvenes venezolanos estaban siendo asesinados".



Interrogado en rueda de prensa sobre la posibilidad de que el caso sea retomado por la Asamblea, Almagro pidió "paciencia" pues los objetivos en política internacional "a veces demoran, pero se van a cumplir".



Los trabajos de la Asamblea General, que continuarán hasta el miércoles, fueron inaugurados por la noche con la presencia del presidente mexicano Enrique Peña Nieto.



- Divisiones -



Maduro denuncia un supuesto intervencionismo de la OEA y anunció en abril la salida de su país del organismo, proceso que tomará dos años



El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, un duro crítico de Caracas, sostuvo que discutir la situación en Venezuela "no es intervención" porque "la defensa de la democracia es un principio esencial (del organismo)".



Venezuela se ve sacudida desde hace 80 días por intensas protestas opositoras en las que han muerto 74 personas, la mayoría jóvenes.



Las marchas se intensificaron luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de ese país restó poderes al Legislativo y recrudecieron tras el llamado de Maduro a una Asamblea Constituyente.



Venezuela cuenta con firmes aliados, como Nicaragua y Bolivia.



La Comunidad del Caribe (Caricom) ha propuesto que la solución de la crisis sea "interna" y "basada en un diálogo" entre gobierno y oposición, mientras que Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá han impulsado la creación de un "grupo de contacto" para acompañar la negociación.

