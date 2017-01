May viajarà hoy a EE.UU. para negociar acuerdos comerciales

Escrito por Redacción Web en 26 Enero 2017 . Publicado en Internacionales

EFE | La primera ministra británica, Theresa May, viaja hoy a Estados Unidos para reunirse mañana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien abordará un futuro acuerdo comercial entre Londres y Washington, así como la cooperación transatlántica en defensa. May prevé intervenir hoy en la conferencia que senadores y congresistas republicanos celebran en Filadelfia, confirmaron a Efe fuentes de Downing Street -su despacho oficial en Londres-, antes de entrevistarse el viernes con Trump.

La jefa del Gobierno británico será el primer líder internacional que se reunirá en la Casa Blanca con el presidente republicano, que la semana pasada pronunció un discurso de investidura en el que recalcó su intención de poner a "Estados Unidos primero" en sus decisiones políticas. Parafraseando esa intervención de Trump, May ha asegurado en la Cámara de los Comunes que al negociar con el Gobierno de EE.UU. pondrá "los intereses y los valores británicos primero". "Buscamos un acuerdo con Estados Unidos, como lo haremos con otras partes del mundo, que incremente nuestro comercio y lleve prosperidad a todos los rincones del Reino Unido", dijo la primera ministra en el Parlamento.

May planea que Londres abandone a principios de 2019 el mercado único europeo, que elimina los aranceles comerciales entre sus miembros, y ha dejado en el aire su continuidad en la unión aduanera comunitaria, que establece tarifas comerciales comunes con terceros países. Aunque Bruselas ha alertado a May de que no puede formalizar tratados comerciales bilaterales antes de acordar las condiciones de salida de la Unión Europea (UE), la primera ministra ha señalado que su objetivo en Washington es explorar las "primeras fases" de un futuro tratado.

La jefa del Gobierno británico dialogará asimismo con Trump sobre el papel de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), un organismo que Trump ha calificado en repetidas ocasiones de "obsoleto". May asegura que el presidente estadounidense reconoce la importancia de la Alianza Atlántica, a pesar de sus críticas, y ha insistido en la necesidad de que más países europeos avancen hacia el objetivo de dedicar a defensa el 2 % de su PIB. El rol de Rusia en el mapa político global y la lucha contra el terrorismo están asimismo en la agenda de la mandataria británica de cara a la reunión.

Antes de viajar hacia Estados Unidos, la oposición pidió a la líder conservadora que presione al presidente estadounidense para que cumpla con los términos del Acuerdo del Clima de París. May rehusó a comprometerse a tratar la cuestión con Trump, aunque afirmó que espera que "todas las partes continúen asegurando que el acuerdo sobre cambio climático se pone en práctica".

La primera ministra tampoco confirmó si abordará con el líder estadounidense la cuestión de los derechos de las mujeres, después de las multitudinarias manifestaciones en favor de la igualdad que se celebraron el pasado fin de semana en diversas capitales del mundo. "La mayor afirmación que se hará sobre el papel de las mujeres (en el encuentro) es que yo estaré allí como la primera ministra del Reino Unido, hablando con él directamente sobre los intereses que compartimos", ha señalado May al respecto.