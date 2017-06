Investigan tres hipotésis del atentado y ofrecen recompensa Escrito por Redacción Web. 18 Junio 2017 Publicado en Internacionales

EFE | Las autoridades de Colombia investigan "tres hipótesis concretas" para dar con los autores del atentado terrorista cometido el sábado en el centro comercial Andino de Bogotá que dejó tres mujeres muertas, entre ellas una francesa de 23 años, informó ayer el presidente Juan Manuel Santos.

"El equipo investigador tiene tres hipótesis concretas y no las voy a mencionar para no dañar la investigación", dijo el jefe de Estado al término de un consejo de seguridad en el que se tomó además la decisión de ofrecer una recompensa de 100 millones de pesos (unos 33,600 dólares) por información sobre los responsables. Santos dijo que le ha pedido a las autoridades mantener "informada a la opinión pública pero solo con información cierta, confirmada y conveniente y que no afecte el avance de la investigación".

Detalló que en ese sentido las únicas entidades autorizadas para dar "información oficial" son la Fiscalía General y la dirección de la Policía. "Toda información diferente a estas fuentes les pido que no la utilicen como oficial porque en estas situaciones, y la experiencia nos lo ha demostrado, se comienza a especular, comienzan a circular todo tipo de versiones que muchas veces son falsas y pueden inclusive generar pánico", aseguró Santos. La bomba que causó la tragedia estalló el sábado por la tarde en uno de los baños de mujeres de la segunda planta del centro comercial Andino, uno de los más exclusivos de Bogotá, situado en el acomodado barrio de El Chicó.

El gobierno colombiano buscaba ayer a los responsables del atentado en el centro comercial de Bogotá que dejó tres mujeres muertas y nueve personas heridas.

